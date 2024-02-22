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    4. 'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz' dedi! Newton ve Kant örneği çok konuşuldu.... "Bir teşekkürü hak ediyorlar"

    'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz' dedi! Newton ve Kant örneği çok konuşuldu.... "Bir teşekkürü hak ediyorlar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.02.2024 13:51 | Son Güncelleme:
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    Caner Dağlı ve Çağla Alkan'ın yaptığı 'Fazla Merak' isimli podcast kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İkilinin cinsel hayat üzerinden bilim insanlarına dair verdikleri örnekler çok konuşuldu. Alkan'ın Newton ve Kant'ın bakir öldüğünü söylemesi ve ikilinin Tesla'ya teşekkür ettikleri anlar gündem oldu.

    Caner Dağlı ve Çağla Alkan'ın 'Fazla Merak' isimli podcastinin bir bölümünde cinsel hayata dair yapılan yorumlar viral oldu. Caner Dağlı'nın cinsel 'Artık kimse toplumumuzda düz seks yapamaz oldu' sözleriyle başlayan konuşmaya Çağla Alkan bilim insanları üzerinden örnekler verdi.

    "TARİHSEL ÖRNEKLE KANITLAYACAĞIM"

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    Dağlı'nın 'Ben 6 saat süren seks duyuyorum' sözlerine cevap olarak Alkan ise, "Bu yüzden gelişemiyoruz. Ben şimdi sana bunu tarihsel örneklerle kanıtlayacağım. Tarihin gördüğü en önemli bilim insanı kim? Newton. Bakir ölüyor. Immanuel Kant, bakir ölüyor. Nikola Tesla bugün Kadıköy'de karı kız peşinde koşsaydı düşünsene nasıl bir dünyada yaşardık? Elektriksiz, internetsiz, pornosuz..." ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Alkan ve Dağlı'nın podcastine yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bakir ölmeleri onların tercihi ancak kesinlikle bir teşekkürü hak ediyorlar" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten hiç bu yönden bakmamıştım. Doğru mu acaba?" yorumunu ekledi.

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