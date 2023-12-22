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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot sonunda bunu da yaptı! Sere serpe küvete uzandı... Banyo yaptığı anları paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot sonunda bunu da yaptı! Sere serpe küvete uzandı... Banyo yaptığı anları paylaştı

    22.12.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mathilde Tantot Instagram'ın topluluk kurallarına meydan okuyan paylaşımlarına devam ediyor. Fenomen isim son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında küvette keyif yaptığı anları gösterdi. Tantot'un paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot sonunda bunu da yaptı! Sere serpe küvete uzandı... Banyo yaptığı anları paylaştı

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık hayranlarını şaşırtan paylaşımlara imza atan Mathilde Tantot yine geleneğini bozmadı ve bu kez hayranlarının karşısına küvette çekilen pozuyla çıktı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı.

    mathilde kapak

    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Tantot, küvette uzanırken çekilen anlarını paylaştı ve gönderisine, "Beni yalnız bırakın" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı Instagram kullanıcılarının dikkatini hemen çekti.

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