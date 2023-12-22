Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot sonunda bunu da yaptı! Sere serpe küvete uzandı... Banyo yaptığı anları paylaştı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık hayranlarını şaşırtan paylaşımlara imza atan Mathilde Tantot yine geleneğini bozmadı ve bu kez hayranlarının karşısına küvette çekilen pozuyla çıktı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı.

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Tantot, küvette uzanırken çekilen anlarını paylaştı ve gönderisine, "Beni yalnız bırakın" notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı Instagram kullanıcılarının dikkatini hemen çekti.







