Makas açıldı! Açık ara fark ittifaklara da yansıdı: Son seçim anketinde yüzde 50'ye yaklaştı...

Son seçim anketinde siyasetin gündemindeki tartışmalara yön verecek sonuçlar ortaya çıktı. Areda Survey'in gerçekleştirdiği ankete göre AK Parti ilk sıradaki yerini korurken farkı da büyük oranda açtı. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'ye yaklaştığı görülen ankette Millet İttifakı ise yüzde 36 oranında oy sahibi oldu. İşte ses getirecek o anketin ayrıntılı sonuçları...
Areda Survey, 26-31 Ekim tarihleri arasında 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin kişiye "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sordu. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre ortaya çıkan tablo şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 38,3
CHP: Yüzde 23,8
İYİ Parti: Yüzde 11,2
HDP: Yüzde 10,9