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  4. Makas açıldı! Açık ara fark ittifaklara da yansıdı: Son seçim anketinde yüzde 50'ye yaklaştı...

Makas açıldı! Açık ara fark ittifaklara da yansıdı: Son seçim anketinde yüzde 50'ye yaklaştı...

21.11.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere aylar kala partiler arasındaki rekabet yeni anketlerle gözler önüne seriliyor. Areda Survey'in ses getirecek son anketinde açık ara fark görüldü. "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarında ortaya çıkan tabloda AK Parti'nin makası açtığı görüldü. Öte yandan ittifaklar arasında da kayda değer oranda fark oluştuğu gözlendi.

Son seçim anketinde siyasetin gündemindeki tartışmalara yön verecek sonuçlar ortaya çıktı. Areda Survey'in gerçekleştirdiği ankete göre AK Parti ilk sıradaki yerini korurken farkı da büyük oranda açtı. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'ye yaklaştığı görülen ankette Millet İttifakı ise yüzde 36 oranında oy sahibi oldu. İşte ses getirecek o anketin ayrıntılı sonuçları...

FARK AÇILDI! YÜZDE 50...

Areda Survey, 26-31 Ekim tarihleri arasında 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin kişiye "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sordu. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre ortaya çıkan tablo şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 38,3

CHP: Yüzde 23,8

İYİ Parti: Yüzde 11,2

HDP: Yüzde 10,9

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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi

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