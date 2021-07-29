Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Manavgat'taki yangına sabahın ilk saatlerinde yeniden havadan müdahale başladı.

Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı. Mahallelerde evler, ahırlar yandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: YAANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

"BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM"

Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah’ım! Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" dedi.

YANGININ BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Manavgat'taki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.