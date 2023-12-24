Manisa'daki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

Şehit Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Saruhan Bey Camisi'ne götürüldü. Şehit Budak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde, askerlerin omzunda taşındığı Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Törene şehidin babası İkram Budak, kardeşleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer protokol üyeleri katıldı. Tören sırasında kalabalıktan Özel'e tepki geldi.



