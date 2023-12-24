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Manisa'daki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

24.12.2023 21:04 | Son Güncelleme:
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Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken protesto edildi. Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi. Gerginlik cenaze namazı sırasında da devam etti. Özel Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı. makam aracını yumruklayan kişilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Şehit Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Saruhan Bey Camisi'ne götürüldü. Şehit Budak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde, askerlerin omzunda taşındığı Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Törene şehidin babası İkram Budak, kardeşleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer protokol üyeleri katıldı. Tören sırasında kalabalıktan Özel'e tepki geldi.


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Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiye girerken protesto edildi.
Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi.
Özel, burada da "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşılaştı.
Cenaze namazı sırasında da gerginlik devam etti.
Özgür Özel cenazenin ardından alandan çıkarken vatandaşlar tepki gösterdi.
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şehit Manisa Özgür Özel cenaze
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