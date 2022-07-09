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  4. Manzara yine değişmedi! Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı: Kameraların şanslısı ben miyim?

Manzara yine değişmedi! Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı: Kameraların şanslısı ben miyim?

09.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene Kurban Bayramında yaşanan manzara bu sene de değişmedi. Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı. "Kameraların şanslısı ben miyim?" diyerek sedye ile ambulanstan indirilen acemi kasap “Ayaklarım hayvanın altında kaldı. Ayaklarımda sıkıntı var. Hayvanı yatırırken oldu” diye konuştu.

Bu sene de Kurban Bayramında hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu. Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı. "Kameraların şanslısı ben miyim?" diyerek sedye ile ambulanstan indirilen acemi kasap “Ayaklarım hayvanın altında kaldı. Ayaklarımda sıkıntı var. Hayvanı yatırırken oldu” diye konuştu.

HASTANELERE AKIN ETTİLER

Kayseri'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.

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SOLUĞU ACİL SERVİSLERDE ALDILAR

Sivas genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu.

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Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu. Sabahın ilk saatlerinde 30’dan fazla acemi kasap gelerek tedavi oldu.

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Öte yandan Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de günün ilk saatlerinde kurban keserken kendini yaralayan 46 kişi hastaneye başvurdu.

"BIÇAĞI KENDİMİZE SALLADIK"

Aksaray'da kesimhanede çalışan ve kurban keserken yaralanan Hacı Gündoğdu (28), "Hayvan kesiyorduk. Birinci hayvanı kestik. İkincide birinci bıçağı hayvana ikinci bıçağı kendimize salladık. Bununla geçmiş olsun ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Gelmiş gelecek mala gelsin derken cana geldi” dedi.

"Kameraların şanslısı ben miyim?" diyerek sedye ile ambulanstan indirilen Sedat Kaygısız (47) ise “Ayaklarım hayvanın altında kaldı. Ayaklarımda sıkıntı var. Hayvanı yatırırken oldu” diye konuştu.

"BİRAZ ACELE ETTİK"

Gaziantep'te hastaneye tedavi için gelen Abdulkadir Nohut, “Kurbanı keserken bıçakla elimi kestim yanlışlıkla. Çok dikkatli olmak lazım. Biraz acele ettik. Sabahtan erken bitirelim istedik. Acele etmemek lazım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İŞTE YURDUN DÖRT BİR YANINDAN ACEMİ KASAP MANZARALARI...

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kayseri
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
acemilikle ne alakası var iş kazasıdır her meslekte oluyor

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