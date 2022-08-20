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  4. Son dakika: Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Önce iki araca çarptı, sonra kıraathaneye daldı... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Önce iki araca çarptı, sonra kıraathaneye daldı... Çok sayıda ölü ve yaralı var

20.08.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye, Gaziantep'teki 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazayı konuşurken bir katliam gibi kaza da Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Freni patlayan tır dehşet saçtı. İlk önce iki araca çarpıp takla atan tır, daha sonra kıraathaneye daldı. Kazada yaralılara müdahale eden ekiplere de bir başka tır çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Son dakika: Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir tır çarptı.

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SON DAKİKA | Gaziantep'te katliam gibi kaza! Can kurtarmaya giderken canlarından oldular: Otobüs sabıkalı çıktı Gaziantep'te katliam gibi kaza! Can kurtarmaya giderken canlarından oldular: Otobüs sabıkalı çıktı

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Tır kaza
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
neler oluyor fren patlar anladikda o kadar hız olur mu öyle kalabalık yerleşim yerinde bir de bakım yapmıyor musunuz özellikle böyle büyük vasıtalara yazık günah
Geçmiş olsun Mardin'im.
ALLAH şifalar versin yaralılara

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