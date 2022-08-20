Son dakika: Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Önce iki araca çarptı, sonra kıraathaneye daldı... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.
Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir tır çarptı.
Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. (DHA)
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