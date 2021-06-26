MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Masterchef yepyeni sezonu ve renkli yarışmacılarıyla bu dönem de en çok izlenen programlar arasında yer alacağa benziyor. Peki MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli ve kaç yaşında? Eşi ve çocukları kim? İşte ayrıntılar...