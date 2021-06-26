MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Masterchef yepyeni sezonu ve renkli yarışmacılarıyla bu dönem de en çok izlenen programlar arasında yer alacağa benziyor. Peki MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir? Mehmet Yalçınkaya nereli ve kaç yaşında? Eşi ve çocukları kim? İşte ayrıntılar...
Mehmet Yalçınkaya kimdir?
21 Ocak 1974 Bolu doğumlu Mehmet Yalçınkaya 47 yaşındadır. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğünü yapmıştır.
2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi eğitimi almıştır. 2005'te ise Amerika’nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlanmıştır.
2008'de Almanya'da dört yılda bir gerçekleşen IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü olmaya hak kazanmıştır.
Türk mutfağı ile ilgili düzenlenen çeşitli fuar, festival ve yarışmalara katılım göstermiş ve madalya, şilt, sertifikalar kazanmıştır.
Yalçınkaya, farklı tatların harmanlanması anlamına gelen “Fusion Mutfak” akımını yapmıştır. Bu çalışmaları Türkiye'de değerlendiren ilk şef olmuştur.
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