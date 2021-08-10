MasterChef’te kim kazandı? Ana kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef tüm heyecanıyla devam ediyor. Seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen yemek programında yarışmacılar, MasterChef 2021'in ana kadrosuna dahil olmak ve mutfak konusunda kendisini geliştirmek istiyor. Yarışmacılar yeni dünya kullanarak ortaya en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 2021 KADROSUNA KİM DAHİL OLDU?

9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef programında bir kişi daha MasterChef 2021'in ana kadrosuna dahil oldu.

Jüriler, yarışmacılardan yeni dünya bitkisini kullanarak en iyi tabağı çıkarmalarını istedi.

Yaratıcılık ve pratiklik isteyen turda birbirinden farklı tabaklar ortaya çıktı.

Şefler yemeği tattıktan sonra diğerlerine göre daha az başarılı olan tabakları eledi ve son ikiye Hamza Mercimek ile Merve Karagül kaldı.