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MasterChef’te kim kazandı? Ana kadroya kim girdi?

10.08.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından olan MasterChef'te ana kadro heyecanı sürüyor. Yarışmacılar MasterChef 2021'in ana kadrosuna girebilmek için elinden geleni yapıyor. Her gün bir kişi ana kadroya dahil ediliyor. Bugün şefler yarışmacılardan yeni dünya temelli yiyecek hazırlamalarını istedi. İşte ayrıntılar...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef tüm heyecanıyla devam ediyor. Seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen yemek programında yarışmacılar, MasterChef 2021'in ana kadrosuna dahil olmak ve mutfak konusunda kendisini geliştirmek istiyor. Yarışmacılar yeni dünya kullanarak ortaya en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 2021 KADROSUNA KİM DAHİL OLDU?

9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef programında bir kişi daha MasterChef 2021'in ana kadrosuna dahil oldu.
Jüriler, yarışmacılardan yeni dünya bitkisini kullanarak en iyi tabağı çıkarmalarını istedi.
Yaratıcılık ve pratiklik isteyen turda birbirinden farklı tabaklar ortaya çıktı.
Şefler yemeği tattıktan sonra diğerlerine göre daha az başarılı olan tabakları eledi ve son ikiye Hamza Mercimek ile Merve Karagül kaldı.
Hamza'nın tabağı daha çok beğenildi ve MasterChef 2021'in kadrosuna dahil olan isim Hamza Mercimek oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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