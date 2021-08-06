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  4. MasterChef’te kim kazandı? Ana kadroya kim girdi? Yarışmacı hata yaptı, gözyaşlarına boğuldu!

MasterChef’te kim kazandı? Ana kadroya kim girdi? Yarışmacı hata yaptı, gözyaşlarına boğuldu!

06.08.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef’te bugün final turu heyecanı devam etti. Sevilen programın yeni bölümünde Tayland usülü kırmızı körili ördek yapıldı. Program sonunda bir isim ana kadroya alındı. En iyi ördeği pişirmek için yarışılan programda yarışmacılardan Sevgi Karataş ise büyük bir talihsizlik yaşadı.

MaterChef’in yeni bölümüne yarışmacılar, Tayland usülü kırmızı körili ördek için mutfağa geçti. Özenle hazırlanması gereken yemeğin yapımında yarışmacılar büyük zorluklar yaşadı. Kısıtlı sürede yemeği yetiştirmeye çalışan yarışmacılardan Sevgi ise başına gelen talihsizlik sonrası gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu!

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef’te bugün yarışmacılardan Nursima, Sevgi, Fikret, Sergen, Tunahan, Mete, Umutcan, Berk ve Baturalp yarıştı.
En iyi ördeği pişirmek için yarışılan programda yarışmacılardan 23 yaşındaki Tekirdağlı Sevgi Karataş büyük bir talihsizlik yaşadı.

Yaptığı yemeği tattı

Yaptığı yemeği tattı
Kamera kayıtlarında Sevgi’nin dikkat dağınıklığı sonucu farkında olmadan hazırladığı yemekten tattığı görüldü.

Kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Kamera kayıtlarında ortaya çıktı
Şef Mehmet Yalçınkaya, yemek yapımı sırasında Sevgi’nin yanına gelerek “Bu tencereden çift tadım yaptın, görüntüsü bende var.” dedi.
Sevgi ise “Tattım, kaşığı bir daha kullanmadım” şeklinde şaşkınlık içinde kendini savundu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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