MasterChef’te kim kazandı? Ana kadroya kim girdi? Yarışmacı hata yaptı, gözyaşlarına boğuldu!

MaterChef’in yeni bölümüne yarışmacılar, Tayland usülü kırmızı körili ördek için mutfağa geçti. Özenle hazırlanması gereken yemeğin yapımında yarışmacılar büyük zorluklar yaşadı. Kısıtlı sürede yemeği yetiştirmeye çalışan yarışmacılardan Sevgi ise başına gelen talihsizlik sonrası gözyaşlarına boğuldu.
MasterChef yarışmacısı gözyaşlarına boğuldu!
TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef’te bugün yarışmacılardan Nursima, Sevgi, Fikret, Sergen, Tunahan, Mete, Umutcan, Berk ve Baturalp yarıştı.
En iyi ördeği pişirmek için yarışılan programda yarışmacılardan 23 yaşındaki Tekirdağlı Sevgi Karataş büyük bir talihsizlik yaşadı.
Yaptığı yemeği tattı
Kamera kayıtlarında Sevgi’nin dikkat dağınıklığı sonucu farkında olmadan hazırladığı yemekten tattığı görüldü.
Kamera kayıtlarında ortaya çıktı
Şef Mehmet Yalçınkaya, yemek yapımı sırasında Sevgi’nin yanına gelerek “Bu tencereden çift tadım yaptın, görüntüsü bende var.” dedi.
Sevgi ise “Tattım, kaşığı bir daha kullanmadım” şeklinde şaşkınlık içinde kendini savundu.
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