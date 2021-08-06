MasterChef’te kim kazandı? Ana kadroya kim girdi? Yarışmacı hata yaptı, gözyaşlarına boğuldu!

MaterChef’in yeni bölümüne yarışmacılar, Tayland usülü kırmızı körili ördek için mutfağa geçti. Özenle hazırlanması gereken yemeğin yapımında yarışmacılar büyük zorluklar yaşadı. Kısıtlı sürede yemeği yetiştirmeye çalışan yarışmacılardan Sevgi ise başına gelen talihsizlik sonrası gözyaşlarına boğuldu.

En iyi ördeği pişirmek için yarışılan programda yarışmacılardan 23 yaşındaki Tekirdağlı Sevgi Karataş büyük bir talihsizlik yaşadı.

Sevgi ise “Tattım, kaşığı bir daha kullanmadım” şeklinde şaşkınlık içinde kendini savundu.