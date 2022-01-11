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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesini gören inanamadı! "Ablası gibi..."

11.01.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Masumlar Apartmanı" dizisinde canlandırdığı 'Gülben' rolüyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen oyuncu Merve Dizdar, son paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Annesi Yıldız Dizdar'ı paylaşan başarılı oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif.

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34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eski eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı.

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Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar, bu defa annesi Yıldız Dizdar ile fotoğrafını paylaştı.

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Ünlü oyuncunun annesini görenler, "Anne gibi değil, ablan sandım" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Dizdar
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