Maxim 'Dünyanın en seksi kadını' seçmişti! Olivia Culpo tribün pozlarıyla olay oldu

2019 yılında dünyanın en seksi kadını seçilen Olivia Culpo sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa tribün pozlarıyla olay oldu.



TRİBÜN POZLARI OLAY OLDU

Spor tarzıyla dikkat çeken Olivia Culpo beyaz straplez büstiyeri, siyah pantolonu ve kırmızı çantasıyla beğeni topladı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Her halin olay' gibi yorumlar yapıldı.

Bir sosyal medya fenomeni de olan Olivia Culpo, dünyanın en seksi kadını seçilmesini, “Bu, küçüklüğümden beri hayalimdi” diye yorumlamıştı.

8 Mayıs 1992’de ABD’nin Rhode Adası’nda dünyaya gelen ünlü modelin tam adı, Olivia Frances Culpo. Beş çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Culpo, İrlandalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı.