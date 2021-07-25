Maximilian Kruse kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

Futbolcu Maximilian Kruse sevgilisine canlı yayında yaptığı evlilik teklifi ile Twitter'da gündem oldu. Daha önce Kürt sevgilisine yapılan ırkçı hareketlere karşı tavrını gösteren Kruse, siyah tişört giydi ve tişörtün üstünde Kürtçe “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazdı. Romantik teklif Twitter'da gündem olurken Maximilian Kruse ve sevgilisinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.