Maximilian (Max) Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine kimdir ve nereli? Instagram hesabı ne?

33 yaşındaki Maximilian Kruse, sevgilisi Dilara Mardine'ye canlı yayında evlenme teklifi etti. Kruse evlilik teklifi ederken üzerinde Kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazan siyah tişört vardı. Bu olayın Twitter'da gündem olmasının ardından Maximilian (Max) Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine'nin kim, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı.