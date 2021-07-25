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Maximilian (Max) Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine kimdir ve nereli? Instagram hesabı ne?

25.07.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maximilian (Max) Kruse'un, sevgilisi Dilara Mardine'ye canlı yayında ettiği evlilik teklifi Twitter'da gündem oldu. Kameraya konuşan Kruse, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazılı siyah tişört giydi. Peki Maximilian (Max) Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine kimdir ve nereli? Instagram hesabı ne? İşte ayrıntılar...

33 yaşındaki Maximilian Kruse, sevgilisi Dilara Mardine'ye canlı yayında evlenme teklifi etti. Kruse evlilik teklifi ederken üzerinde Kürtçe, “Seni çok seviyorum, benimle evlenir misin?” yazan siyah tişört vardı. Bu olayın Twitter'da gündem olmasının ardından Maximilian (Max) Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine'nin kim, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı.

Max Kruse'un sevgilisi Dilara Mardine kimdir?

Maximilian (Max) Kruse'tan canlı yayında evlilik teklifi alan Dilara Mardine'nin Kürt olduğu biliniyor.
Dilara Mardine'nin kaç yaşında olduğuna ve ne iş yaptığına ilişkin fazla bilgi yer almıyor.
Dilara Mardine, "dilaramardine" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.

MAX KRUSE KİMDİR?

MAX KRUSE KİMDİR?
19 Mart 1988 Reinbek, Almanya doğumlu Maximilian Kruse 33 yaşında. Hamburg'da büyüdü.
Forvet pozisyonunda görev yapan Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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