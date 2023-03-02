Mbappe katıldı, tüm dünya konuştu! Yıldız futbolcu rekor kırdı... İşte 'Omuz Omuza' yayınının dünya basınına yansımaları

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen 11 ilimiz için Türk futbolu 'Omuz Omuza' verdi. Yaraları sarmak için Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başlattığı "Omuz Omuza" kampanyası da 8 kanaldan canlı olarak yayınlanırken, gerçekleştirilen yayına spor dünyasından birçok isim katıldı.

Dev kampanyaya yalnızca Türkiye'den değil dünyadan da bağış yağarken, yayına bağlanan isimlerden biri de Fransız devi Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe'ydi.

AFETZEDELERE SESLENDİLER

Mbappe'nin yanı sıra, PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Arsenal'in efsane çalıştırıcısı Arsene Wenger, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi ve Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan özel gecede videolu mesajlarla afetzedelere seslendi.

"ELİMDE OLAN TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIM"

Gerçekleştirilen yayında konuşan Kylian Mbappe, "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir trajediydi ve Türkler'in neler yaşadığını tahmin edemiyorum. Bugünkü görev benim için sıra dışı. Çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim." dedi.

TÜM DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Fransız yıldız Mbappe'nin programa katılarak destekte bulunması dünya basınında da geniş yankı uyandırırken, Fransa'nın önde gelen haber kaynakları Mbappe'nin bu desteğine geniş yer verdi.

İŞTE 'OMUZ OMUZA' KAMPANYASININ DÜNYA BASININA YANSIMALARI