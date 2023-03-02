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  4. Mbappe katıldı, tüm dünya konuştu! Yıldız futbolcu rekor kırdı... İşte 'Omuz Omuza' yayınının dünya basınına yansımaları

Mbappe katıldı, tüm dünya konuştu! Yıldız futbolcu rekor kırdı... İşte 'Omuz Omuza' yayınının dünya basınına yansımaları

02.03.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, TFF önderliğinde gerçekleştirilen 'Omuz Omuza' kampanyasına Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe de katılım sağlarken, dev kampanya tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
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Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen 11 ilimiz için Türk futbolu 'Omuz Omuza' verdi. Yaraları sarmak için Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başlattığı "Omuz Omuza" kampanyası da 8 kanaldan canlı olarak yayınlanırken, gerçekleştirilen yayına spor dünyasından birçok isim katıldı.

Dev kampanyaya yalnızca Türkiye'den değil dünyadan da bağış yağarken, yayına bağlanan isimlerden biri de Fransız devi Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe'ydi.

AFETZEDELERE SESLENDİLER

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Mbappe'nin yanı sıra, PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Arsenal'in efsane çalıştırıcısı Arsene Wenger, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi ve Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan özel gecede videolu mesajlarla afetzedelere seslendi.

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"ELİMDE OLAN TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIM"

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Gerçekleştirilen yayında konuşan Kylian Mbappe, "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir trajediydi ve Türkler'in neler yaşadığını tahmin edemiyorum. Bugünkü görev benim için sıra dışı. Çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim." dedi.

TÜM DÜNYADA GÜNDEM OLDU

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Fransız yıldız Mbappe'nin programa katılarak destekte bulunması dünya basınında da geniş yankı uyandırırken, Fransa'nın önde gelen haber kaynakları Mbappe'nin bu desteğine geniş yer verdi.

İŞTE 'OMUZ OMUZA' KAMPANYASININ DÜNYA BASININA YANSIMALARI

DAILY SPORT FRANCE

DAILY SPORT FRANCE

"Türk televizyonundaki yardım programına katılan Kylian Mbappe, Türkiye'ki deprem felaketinden etkilenenlere destek verdi."

INSTANT FOOT 

INSTANT FOOT 

"Kylian Mbappe, Türk televizyon kanalında, Türkiye'deki depremzedelere yardım etme amacıyla şu sözleri söyledi, 'Bu yardım benim için çok önemli. Bu projenin parçası olmaktan gurur duyuyorum.' dedi."

VIBES FOOT

VIBES FOOT

"Mbappe, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bağış kampanyasına katıldı: Çocukların hayalleri benim için çok önemli. Onlara yardım etmek için elimdeki tüm imkanları kullanacağım."

LA VOIX DE NORD 

LA VOIX DE NORD 

"Kylian Mbappe, Türkiye'deki depremin mağdurlarına yardım etmek için her yolu kullanacağını açıkladı."

BLASTING NEWS FRANCE

BLASTING NEWS FRANCE

"Mbappe'den katıldığı yardım programında Türkiye'ye gol atmaması istendi. Mbappe ise bu isteğe gülerek ve parmaklarını kaldırarak onay verdi."

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