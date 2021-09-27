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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor!

27.09.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla nefes kesiyor. Erbil'in cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Mehmet Ali Erbil'in iki kızından biri olan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor. Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan Erbil'in paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

İŞTE YASMİN ERBİL'İN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI:

Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil çiftinin kızları olarak dünyaya gelen Erbil, henüz 1 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı.
Yasmin Erbil liseyi, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde okudu.
Babası ve annesinin izinden giderek reklamlarda ve dizilerde yer alan Erbil, sanatı meslek olarak seçti.
Yasmin Erbil, FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma'da 'Canan' karakterine hayat veriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar Yasmin Erbil
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