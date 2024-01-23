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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'Bana babalık yapmadı' sözleri olay olmuştu! Ünlü şovmenden yanıt gecikmedi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'Bana babalık yapmadı' sözleri olay olmuştu! Ünlü şovmenden yanıt gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı açıklamalar yapmış, "çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum" demişti. Erbil'in bu sözleri ise sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil o açıklamaya sessiz kalmadı ve kızına cevap verdi.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan Erbil, babası hakkında çarpıcı ifadeler kullandı: "Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak." diyen Erbil'in babası hakkındaki açıklamaları gündem oldu.

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KIZINA YANIT VERDİ

Kendisinden daha küçük kadınlarla yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, kızının da eleştiri odağı oldu.
Yaşadığı aşklardan rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil, "Bana babalık yapmadı." diyerek de Mehmet Ali Erbil'e sitem etti.
Erbil; "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem." dedi.
Yasmin Erbil'in bu açıklamalarının ardından Neler oluyor Hayatta ünlü şovmenden yanıt gecikmedi.
Mehmet Ali Erbil Kanal D'de yayınlanan programının sunucularından Hakan Ural aracılığıyla kızına yanıt verdi.
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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil ali erbil
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