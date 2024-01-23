Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'Bana babalık yapmadı' sözleri olay olmuştu! Ünlü şovmenden yanıt gecikmedi

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan Erbil, babası hakkında çarpıcı ifadeler kullandı: "Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak." diyen Erbil'in babası hakkındaki açıklamaları gündem oldu.





KIZINA YANIT VERDİ

Kendisinden daha küçük kadınlarla yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, kızının da eleştiri odağı oldu.

Yaşadığı aşklardan rahatsız olduğunu itiraf eden Yasmin Erbil, "Bana babalık yapmadı." diyerek de Mehmet Ali Erbil'e sitem etti.

Erbil; "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem." dedi.

Yasmin Erbil'in bu açıklamalarının ardından Neler oluyor Hayatta ünlü şovmenden yanıt gecikmedi.