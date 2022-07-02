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Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 16 oldu! Son hali tıpkı babası

02.07.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 16 oldu! Son hali tıpkı babasıTuğba Coşkun ile 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, 2011 yılında boşandığı Tuğba Coşkun ve 16 yaşına basan oğlu Ali Sadi Erbil ile önceki akşam bir mekanda bir araya gelerek, Ali Sadi'nin doğum gününü kutladı Ali Sadi'nin son hali dikkat çekti.

İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu. 1989 yılında oyuncu Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturan ve bu evliliği 7 yıl süren Erbil'in 1995'te Yasmin Erbil'i kucağına alarak ikinci kez kız babası olmanın heyecanını yaşadı.

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Toplamda 5 kere nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasında Tuğba Coşkun ile evli kaldı. İkili, 2006 yılında ise oğulları Ali Sadi'yi kucaklarına aldı.

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Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi önceki akşam, Ali Sadi'nin adlı mekanda doğum gününü kutladı.

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16 yaşına basan Ali Sadi, ailesinin doğum günü hediyesi olarak ne aldığı sorularına yanıt vermedi. Mehmet Ali Erbil, "Oğlum 16 yaşına bastı. Bugünleri de gördüm. Allah sağlık, sıhhat nasip etsin daha çok doğum gününü görelim" dedi.

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Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi'nin son halini görenlerse şoke oldu.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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