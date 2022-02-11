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  4. Meksika'da uyuşturucu çetesi korku saçıyor! Kafası çöp torbasında bulundu

Meksika'da uyuşturucu çetesi korku saçıyor! Kafası çöp torbasında bulundu

11.02.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin yaydığı şiddet bir türlü sona ermek bilmezken, ülke sık sık rakip çeteler arasında yaşanan çatışma ve infaz haberleri gündeme geliyor. Bununla birlikte ülke son olarak Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Kartel, cezaevi personeline 'daha fazla insanı öldürürüz' diyerek tehditler savuruyor. Çete üyelerinin son yaptığı katliamda bir kişinin kafası çöp torbasında bulunmuştu.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde faaliyet gösteren organize Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli suç çetesinin üyeleri, Monterrey kentindeki cezaevlerini işleten yetkililerin isimlerini tek tek okuyarak bir tehdit videosu çekti. Kar maskesi giyen kişilerin ellerinde otomatik silahlar dikkat çekerken, bir çete üyesinin hapishanelerde ve sokaklarda şiddeti kışkırtmaya başlayacakları, taleplerinin yerine getirilmediği takdirde hapishaneyi kana bulayacakları duyuluyor.

ÇETELER KORKU SAÇIYOR / MYNET - DIŞ HABER

Çete üyeleri, gardiyanları 'istismarla' suçlarken talepleri karşılanmadığı takdirde cezaevlerini yakacaklarını söylüyorlar. Videoda hapishane memurlarının cezaevinde yatan kişilerden zorla para aldıklarına, mahkumların kötü şartlarda tutulduklarına dikkat çekiliyor.

ÜLKE DİKEN ÜSTÜNDE

ÜLKE DİKEN ÜSTÜNDE
Meksika'da birbiriyle çatışan uyuşturucu kartelleri arasında devam eden çatışmalar, son aylarda bir dizi yeni suç örgütünün ortaya çıkmasına neden oldu. Meksika'nın Colima eyaletinde yaşayanlar, CJNG'nin (Jalisco Yeni Nesil Kartel) son birkaç hafta içinde büyük şiddetine de maruz kaldı.

ÇÖP TORBASINDA KESİLMİŞ KAFA BULUNDU

ÇÖP TORBASINDA KESİLMİŞ KAFA BULUNDU
8 Şubat Salı günü, kartel üyeleri bölgede ölümcül bir saldırıya geçti ve bir adamın kafası kesilmiş bir çöp torbasında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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