Meksika'da uyuşturucu çetesi korku saçıyor! Kafası çöp torbasında bulundu

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde faaliyet gösteren organize Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli suç çetesinin üyeleri, Monterrey kentindeki cezaevlerini işleten yetkililerin isimlerini tek tek okuyarak bir tehdit videosu çekti. Kar maskesi giyen kişilerin ellerinde otomatik silahlar dikkat çekerken, bir çete üyesinin hapishanelerde ve sokaklarda şiddeti kışkırtmaya başlayacakları, taleplerinin yerine getirilmediği takdirde hapishaneyi kana bulayacakları duyuluyor.

ÇETELER KORKU SAÇIYOR / MYNET - DIŞ HABER

Çete üyeleri, gardiyanları 'istismarla' suçlarken talepleri karşılanmadığı takdirde cezaevlerini yakacaklarını söylüyorlar. Videoda hapishane memurlarının cezaevinde yatan kişilerden zorla para aldıklarına, mahkumların kötü şartlarda tutulduklarına dikkat çekiliyor.

ÜLKE DİKEN ÜSTÜNDE Meksika'da birbiriyle çatışan uyuşturucu kartelleri arasında devam eden çatışmalar, son aylarda bir dizi yeni suç örgütünün ortaya çıkmasına neden oldu. Meksika'nın Colima eyaletinde yaşayanlar, CJNG'nin (Jalisco Yeni Nesil Kartel) son birkaç hafta içinde büyük şiddetine de maruz kaldı.