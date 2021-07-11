Menajerimi Ara final (45. bölüm) fragmanı yayınlandı: 11 Temmuz Pazar ekranlara veda ediyor!

Başrollerinde Barış Falay, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Ayşenl Şamlıoğlu ve Fatih Artman gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı bir menajerlik şirketinin yaşadıkları olayları ekranlara getiren 'Menajerimi Ara' dizisi 11 Temmuz Pazar akşamı ekranlara veda edecek. Fenomen dizinin 45'inci bölüm final fragmanında yaşananlar izleyici tarafından merak konusu oldu. İşte Menajerimi Ara final fragmanı... Bu gönderiyi Instagram'da gör Startv (@startv)'in paylaştığı bir gönderi

Menajerimi Ara dizisi ekranlara veda ediyor!

Star TV'nin fenomen dizisi 'Menajerimi Ara' 45. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Final kararı alan dizinin hayranları üzülürken, son bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Bir süredir arası bozuk olan Dicle ve Barış sonunda barışır ve aşklarına kaldıkları yerden devam eder.

Öte yandan Kıraç’ın polisler tarafından yaka paça götürülmesi herkeste büyük bir şok yaratır.

Dicle başta olmak üzere tüm ekip Kıraç için elinden geleni yapmaya hazırdır.