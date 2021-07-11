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Menajerimi Ara final (45. bölüm) fragmanı yayınlandı: 11 Temmuz Pazar ekranlara veda ediyor!

11.07.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın final fragmanı yayınlandı. İlgi çekici konusu ve karakterleri ile dikkat çeken dizi 45'inci bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak. Geçtiğimiz yaz ekranlara iddialı bir giriş yapan dizinin final kararı sıkı takipçilerini üzerken, neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Başrollerinde Barış Falay, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Ayşenl Şamlıoğlu ve Fatih Artman gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı bir menajerlik şirketinin yaşadıkları olayları ekranlara getiren 'Menajerimi Ara' dizisi 11 Temmuz Pazar akşamı ekranlara veda edecek. Fenomen dizinin 45'inci bölüm final fragmanında yaşananlar izleyici tarafından merak konusu oldu. İşte Menajerimi Ara final fragmanı...

Menajerimi Ara dizisi ekranlara veda ediyor!

Star TV'nin fenomen dizisi 'Menajerimi Ara' 45. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Final kararı alan dizinin hayranları üzülürken, son bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Bir süredir arası bozuk olan Dicle ve Barış sonunda barışır ve aşklarına kaldıkları yerden devam eder.
Öte yandan Kıraç’ın polisler tarafından yaka paça götürülmesi herkeste büyük bir şok yaratır.
Dicle başta olmak üzere tüm ekip Kıraç için elinden geleni yapmaya hazırdır.
Yaşanan büyük karmaşanın ardından Kıraç aklanarak özgürlüğüne kavuşur. Kıraç'ın içeri alınmasını fırsat bilen Ceyda ise yeni bir plan peşine düşer.
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Anahtar Kelimeler:
Star TV Menajerimi Ara dizisi
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