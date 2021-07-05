Merhum oyuncu Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz! İşte usta oyuncunun bilinmeyenleri

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılışının 21'inci yılı dolan ve mezar başında sevenleri tarafından anılan usta oyuncu Kemal Sunal'ı belkide hiç böyle görmediğiniz. Yeşilçam'a adını altın harfler ile yazdıran usta oyuncunu eşi Gül Sunal, eşinin vefatının 21. yılı şerefine bir Youtube kanalı açarak bugüne kadar sakladığı fotoğraf ve eşyaları anılarını anlatarak yad edeceğini duyurdu. İşte usta oyuncunun bilinmeyenleri...

İşte usta oyuncu Kemal Sunal'ın bilinmeyenleri

Rol aldığı yüzlerce film ile Türk sinema tarihine damga vuran usta oyuncu Kemal Sunal, geçtiğimiz gün ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

2000 yılında ilk kez bindiği uçakta yaşadığı adrenalin ve yükseklik korkusu nedeniyle henüz 55 yaşındayken hayatını kaybeden usta oyuncunun hayatı sık sık araştırılıyor.

Halen daha filmleri ile çeşitli yaştan insanları güldürmeyi başaran Sunal, Türk sinemasında "Gülen Adam" mahlasıyla tanınıyor.

Ölümünün üzerinden tam 21 yıl geçen usta oyuncu Ali Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul Küçükpazar'da dünya gelmiştir.