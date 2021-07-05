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  4. Merhum oyuncu Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz! İşte usta oyuncunun bilinmeyenleri

Merhum oyuncu Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz! İşte usta oyuncunun bilinmeyenleri

05.07.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden tam 21 yıl geçti. İlk kez bindiği uçakta geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu. Yüzlerce filmde rol alan Sunal, nesilden nesile filmleri ile herkesi güldürmeyi başarıyor. Kamera önünde hep gülmesine alışık olduğumuz merhum oyuncu Kemal Sunal'ı hiç böyle görmediniz!

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılışının 21'inci yılı dolan ve mezar başında sevenleri tarafından anılan usta oyuncu Kemal Sunal'ı belkide hiç böyle görmediğiniz. Yeşilçam'a adını altın harfler ile yazdıran usta oyuncunu eşi Gül Sunal, eşinin vefatının 21. yılı şerefine bir Youtube kanalı açarak bugüne kadar sakladığı fotoğraf ve eşyaları anılarını anlatarak yad edeceğini duyurdu. İşte usta oyuncunun bilinmeyenleri...

İşte usta oyuncu Kemal Sunal'ın bilinmeyenleri

Rol aldığı yüzlerce film ile Türk sinema tarihine damga vuran usta oyuncu Kemal Sunal, geçtiğimiz gün ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.
2000 yılında ilk kez bindiği uçakta yaşadığı adrenalin ve yükseklik korkusu nedeniyle henüz 55 yaşındayken hayatını kaybeden usta oyuncunun hayatı sık sık araştırılıyor.
Halen daha filmleri ile çeşitli yaştan insanları güldürmeyi başaran Sunal, Türk sinemasında "Gülen Adam" mahlasıyla tanınıyor.
Ölümünün üzerinden tam 21 yıl geçen usta oyuncu Ali Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul Küçükpazar'da dünya gelmiştir.
Askerliğini Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapan Sunal'ın annesi bir dönem yaptığı röportajda oğlu için çocukluğunda fazlasıyla içine kapanık olduğunu bu nedenle hiç üzüntüsünü belli edemediği dile getirmişti.
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Ali Sunal Ezo Sunal Kemal Sunal
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