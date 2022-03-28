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  4. Merve Boluğur'dan sütyensiz paylaşım! +18 notuyla paylaştı

Merve Boluğur'dan sütyensiz paylaşım! +18 notuyla paylaştı

28.03.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, son pozuyla yine dikkatleri üzerine çekti. Tulumuyla ayna karşısında tuhaf pozlar veren Boluğur, fermuarını açıp fotoğrafın altına "+18" notunu düştü.

Acemi Cadı ve Küçük Sırlar dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, daha sonra ekranlarda pek görünmedi. Sosyal medyada daha aktif olan oyuncu, birbirinden cesur pozlarla sürekli gündeme geliyor.

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ART ARDA CESUR POZLAR

Özellikle 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Boluğur, hem özel hayatı hem pozlarıyla son günlerde çok konuşulur oldu. Geçtiğimiz haftalarda karlar içine ip askılı bluzla çıkan oyuncu, bu kez de vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçti. Fermuarını indiren Boluğur paylaşımına "+18" notunu düştü.

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YORUMLARI KAPATTI

Cesur pozuna kısa sürede beğeni yağarken ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

SÜTYEN SEVMEYEN ÜNLÜLER

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Yaptığı her paylaşım olay olan Miley Cyrus her zaman cesur tarzıyla dikkat çeken bir isim. Miley Cyrus market alışverişi sırasında göğüslerinin belli olmasını pek de umursamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Instagram
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