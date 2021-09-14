MET Gala kırmızı halısına neredeyse yorganla geldi! Partide bir açıldı pir açıldı

Son dönemde çıkardığı iç çamaşırı koleksiyonları ve bunların tanıtımında verdiği pozlarla gündem olan Rihanna Met Gala 2021'de yine tüm gözleri üzerine çekti. Sevgilisi Rihanna ve ASaP Rocky ile kırmızı halıda boy gösteren Rihanna parti için seçtiği kostümle olay oldu.

PARTİDE AÇILDI

Moda dünyasının en çılgın gecesi New York'ta gerçekleştirdi. Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021'de dünyaca ünlü yıldızların birbirinden şık, ilginç ve dikkat çekici kostümleri görücüye çıktı.

Amerika'da: Bir Moda Sözlüğü" temasıyla düzenlenen galaya damga vuran isimlerden biri de Rihanna oldu. Geceye oldukça kapalı bir elbiseyle katılan Rihanna after party saatinde ise ezber bozdu.