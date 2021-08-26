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Metin Çekmez'in kardeşi 'Mazlum'u getirin bana' repliğiyle bilinen Dinçer Çekmez kimdir?

26.08.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olarak bilinen usta oyuncu Dinçer Çekmez'in hayatı kardeşinin vefatı sebebiyle merak ediliyor. 1970'li yıllarda rol almış olduğu pek çok güldürü filmiyle tanınan ve Kemal Sunal ile canlandırdığı filmleriyle hafızalara kazınan 'Dinçer Çekmez kimdir?' sorusu merak ediliyor. Peki 'Mazlum'u getirin bana' repliğiyle bilinen Dinçer Çekmez kimdir? İşte detaylar...

Dinçer Çekmez, kanser sebebiyle hayatını kaybeden oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olarak bilinmektedir. Çekmez'in hayatı kardeşinin vefatı sonrasında araştırılmaya başlandı. Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, son olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Çekmez önceki gün hayatını kaybetmişti.

DİNÇER ÇEKMEZ KİMDİR?

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve özel gazetecilik mezunu olan, bir süredir kanser tedavisi görn sanatçı Metin Çekmez önceki gün hayatını kaybetmişti.
Üzücü haber sonrası oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olarakbilinen başarılı oyuncu Dinçer Çekmez'in hayatı da merak konusu oldu.
22 Ocak 1943, İstanbul doğumlu olan Dinçer Çekmez, 12 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti. Özellikle 1970'li senelerde rol aldığı güldürü filmleriyle tanınmakta olan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan isim, Kabataş Lisesi'nden mezun olmasının ardından Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu imtihanlara girmiş ve sınavı birincilikle kazanmıştır.
Dinçer Çekmez Şehir Tiyatroları'ndaki ilk senelerden şu şekilde bahsetmiştir: ''Şehir Tiyatrosu'na girer girmez 'Hamlet'te rol verdiler. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel filan çıldırdılar; 'gelir gelmez nasıl böyle bir rolü kaptı' diye. Arkasından art arda roller geldi. 19 yaşımdan beri tüm başroller kafama yıkıldı.''
Usta isim Kemal Sunal'la beraber oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi film ve TV dizilerinde aldığı rollerle, filmlerde kullandığı kültleşmiş replikleriyle ("O kadar!" ve "Mazlum'u getirin bana!" gibi) ve "Kadırgalı Eşref" adlı bir kabadayıyı oynadığı Şabanoğlu Şaban filminde attığı naralarıyla tanınmaktadır.
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