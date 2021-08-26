Metin Çekmez'in kardeşi 'Mazlum'u getirin bana' repliğiyle bilinen Dinçer Çekmez kimdir?

Dinçer Çekmez, kanser sebebiyle hayatını kaybeden oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olarak bilinmektedir. Çekmez'in hayatı kardeşinin vefatı sonrasında araştırılmaya başlandı. Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, son olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Çekmez önceki gün hayatını kaybetmişti.

DİNÇER ÇEKMEZ KİMDİR?

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve özel gazetecilik mezunu olan, bir süredir kanser tedavisi görn sanatçı Metin Çekmez önceki gün hayatını kaybetmişti.

Üzücü haber sonrası oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olarakbilinen başarılı oyuncu Dinçer Çekmez'in hayatı da merak konusu oldu.

22 Ocak 1943, İstanbul doğumlu olan Dinçer Çekmez, 12 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti. Özellikle 1970'li senelerde rol aldığı güldürü filmleriyle tanınmakta olan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan isim, Kabataş Lisesi'nden mezun olmasının ardından Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu imtihanlara girmiş ve sınavı birincilikle kazanmıştır.

Dinçer Çekmez Şehir Tiyatroları'ndaki ilk senelerden şu şekilde bahsetmiştir: ''Şehir Tiyatrosu'na girer girmez 'Hamlet'te rol verdiler. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel filan çıldırdılar; 'gelir gelmez nasıl böyle bir rolü kaptı' diye. Arkasından art arda roller geldi. 19 yaşımdan beri tüm başroller kafama yıkıldı.''