Metin Hara kimdir, kaç yaşında? Hilal Altınbilek ile görüntülenen Metin Hara nereli?

Yazdığı kitaplar ve yaptığı tedavilerle çokça konuşulan yazar Metin Hara, bir dönem dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelmişti. Adriana Lima ile ayrılık kararı alan Metin Hara, bu defa oyuncu Hilal Altınbilek ile birlikte görüntülendi. Bu gelişme sonrası Metin Hara'nın hayatını merak konusu oldu. Peki Metin Hara kimdir, nereli?

Metin Hara kimdir?

Daha önce Adriana Lima ile birliktelik yaşayan Metin Hara'nın ismi başka bir aşk dedikodusuyla yeniden gündeme geldi.

Ünlü manken Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara'nın ayrılığı uzun bir süre konuşulmuştu.

Yazar Metin Hara, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Hilal Altınbilek ile birlikte görüntülendi. Altınbilek, Adriana Lima'ya benzerliği ile çok konuşuluyordu.

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen Metin Hara, ilköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamlamıştır.