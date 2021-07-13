MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Metin Hara kimdir, kaç yaşında? Hilal Altınbilek ile görüntülenen Metin Hara nereli?

Metin Hara kimdir, kaç yaşında? Hilal Altınbilek ile görüntülenen Metin Hara nereli?

13.07.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel gelişim alanında yazdığı kitaplar ve yaptığı tedavilerle bilinen yazar Metin Hara, daha önce dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelmişti. Hara, Adriana Lima'dan ayrılığından sonra bu defa Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkatleri çeken oyuncu Hilal Altınbilek ile sarmaş dolaş görüntülendi. Peki Metin Hara kimdir, kaç yaşında? Hilal Altınbilek ile görüntülenen Metin Hara nereli? İşte ayrıntılar...

Yazdığı kitaplar ve yaptığı tedavilerle çokça konuşulan yazar Metin Hara, bir dönem dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı ilişkisiyle gündeme gelmişti. Adriana Lima ile ayrılık kararı alan Metin Hara, bu defa oyuncu Hilal Altınbilek ile birlikte görüntülendi. Bu gelişme sonrası Metin Hara'nın hayatını merak konusu oldu. Peki Metin Hara kimdir, nereli?

Metin Hara kimdir?

Daha önce Adriana Lima ile birliktelik yaşayan Metin Hara'nın ismi başka bir aşk dedikodusuyla yeniden gündeme geldi.
Ünlü manken Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara'nın ayrılığı uzun bir süre konuşulmuştu.
Yazar Metin Hara, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Hilal Altınbilek ile birlikte görüntülendi. Altınbilek, Adriana Lima'ya benzerliği ile çok konuşuluyordu.
14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen Metin Hara, ilköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamlamıştır.
Daha sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni de bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversite hayatı süresince geçimini sağlamak amacıyla reklam oyunculuğuna başlamış, pek çok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında rol almıştır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Şoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadı

Şoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadı

Erdoğan müjdeyi verdi! Cuma geceden itibaren ücretsiz

Erdoğan müjdeyi verdi! Cuma geceden itibaren ücretsiz

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.