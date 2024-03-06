Metroda tacize uğradığı anları paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı... 'Bana bakıp cinsel organına dokundu'

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da kaydedilen görüntülerde Jamek Camiisi'nden Sentul'a doğru giden trene bindiğini anlatan genç kadın bir süre sonra Titiwangsa durağına geldiğinde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Kafasını kaldırdığında ise karşısındaki yaşlı adamın kendisine baktığını gördü.
Adamla göz göze geldiğinda başlarını çevirmediğini ifade eden genç kadın paylaşımında, "Bana bakıp cinsel organına dokundu. Trenden inmeden önce bana treni kendisiyle birlikte terk etmemi söylemeye çalıştı. Ama onu görmezden geldim. Dikkatimi çekmek için kendine dokunmaya devam etti" dedi.
Yaşadığı taciz anları sosyal medyadan farkındalık yaratması için paylaştığını dile getiren genç kadın, "Düzenli bir toplu taşıma kullanıcısıysanız, özellikle de kadınlar, kalabalık bir alanda oturduğunuzdan emin olun. Sizi kimin izlediğini veya takip ettiğini asla bilemezsiniz. Dikkatli olun ve güvende kalın" ifadelerini kullandı.
O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafındna yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı benzer bir durumu yaşadıklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınların gerçekten dikkatli olması gerekiyor" yorumunu ekledi.