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    4. Metroda tacize uğradığı anları paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı... 'Bana bakıp cinsel organına dokundu'

    Metroda tacize uğradığı anları paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı... 'Bana bakıp cinsel organına dokundu'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.03.2024 09:38
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    'Mersonze' isimli bir kullanıcı tarafından Facebook'tan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Metroda işinden evine gittiği sırada kendisini taciz eden bir adamı sosyal medyadan ifşa eden genç kadın kısa sürede gündem yarattı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da kaydedilen görüntülerde Jamek Camiisi'nden Sentul'a doğru giden trene bindiğini anlatan genç kadın bir süre sonra Titiwangsa durağına geldiğinde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Kafasını kaldırdığında ise karşısındaki yaşlı adamın kendisine baktığını gördü.

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    Adamla göz göze geldiğinda başlarını çevirmediğini ifade eden genç kadın paylaşımında, "Bana bakıp cinsel organına dokundu. Trenden inmeden önce bana treni kendisiyle birlikte terk etmemi söylemeye çalıştı. Ama onu görmezden geldim. Dikkatimi çekmek için kendine dokunmaya devam etti" dedi.

    Yaşadığı taciz anları sosyal medyadan farkındalık yaratması için paylaştığını dile getiren genç kadın, "Düzenli bir toplu taşıma kullanıcısıysanız, özellikle de kadınlar, kalabalık bir alanda oturduğunuzdan emin olun. Sizi kimin izlediğini veya takip ettiğini asla bilemezsiniz. Dikkatli olun ve güvende kalın" ifadelerini kullandı.

    O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafındna yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı benzer bir durumu yaşadıklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınların gerçekten dikkatli olması gerekiyor" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Malezya taciz
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