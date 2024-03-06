Metroda tacize uğradığı anları paylaştı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı... 'Bana bakıp cinsel organına dokundu'

Yaşadığı taciz anları sosyal medyadan farkındalık yaratması için paylaştığını dile getiren genç kadın, "Düzenli bir toplu taşıma kullanıcısıysanız, özellikle de kadınlar, kalabalık bir alanda oturduğunuzdan emin olun. Sizi kimin izlediğini veya takip ettiğini asla bilemezsiniz. Dikkatli olun ve güvende kalın" ifadelerini kullandı.