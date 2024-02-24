"Kızların erkekleri tuzağa düşürmek için sorduğu bazı sorular" diyerek paylaştı! Kadınlardan tepki gecikmedi: Sırlarımızı neden veriyorsun?

Sosyal medyadan ikili ilişkilere dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Doğa Özdşa isimli bir kullanıcı bu kez kadınların sırlarını ifşa etti. Kadınların erkekleri köşeye sıkıştırabileceği soruları paylaşan Özdaş bir de erkeklerin kaçınması gereken cevapları da paylaştı. O anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Kadınların erkekleri test etmek için sorduğu bazı sorulara örnek veren Özdaş, "Kızların erkekleri test etmek için tuzağa düşecekler mi diye sorduğu bazı sorular. İlk soru; gelecekte bizi nasıl görüyorsun, sen ne olacak? O an ne diyeceğinizi bilemiyorsanız 'seninle ilgili çok güzel hayallerim, çok güzel planlarım var' derseniz tuzağa düşmemiş olursunuz. İkinci soru; saç makyaj, kombinim nasıl olmuş? Arkadaşlar buna ne olursa olsun asla 'Olmamış' cevabını vermemelisiniz. Bu bahsettiğim üç şey aslında bizim modumuzu etkiliyor. Yalan da söyleyin demeyin. 'Olmamış' demek yerine 'Şurasını düzeltelim, makyajını biraz daha iyi dağıtabilirsin' gibi cevaplar daha iyi olur" dedi.
Eski sevgili konusunun hassas bir denge olduğunu dile getiren Özdaş, "Üçüncü soru; eski sevgililerin hakkında ne düşünüyorsun? Kaçmanız gereken cevaplar onu unutamadığınıza dair bir şeyler söylemeniz, arkasından çok kötü konuşmanız, beraber yaptığınız bir plan ya da güzel bir anı. Bunları anlatmayın. Beklediğimiz cevap aslında ne iyi ne de kötü konuşmanız" diye konuştu.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı paylaşıma yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Gerçekten altın değerinde bilgiler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Neden sırlarımızı ifşa ediyorsun" yorumunu yaptı.