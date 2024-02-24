"Kızların erkekleri tuzağa düşürmek için sorduğu bazı sorular" diyerek paylaştı! Kadınlardan tepki gecikmedi: Sırlarımızı neden veriyorsun?

Kadınların erkekleri test etmek için sorduğu bazı sorulara örnek veren Özdaş, "Kızların erkekleri test etmek için tuzağa düşecekler mi diye sorduğu bazı sorular. İlk soru; gelecekte bizi nasıl görüyorsun, sen ne olacak? O an ne diyeceğinizi bilemiyorsanız 'seninle ilgili çok güzel hayallerim, çok güzel planlarım var' derseniz tuzağa düşmemiş olursunuz. İkinci soru; saç makyaj, kombinim nasıl olmuş? Arkadaşlar buna ne olursa olsun asla 'Olmamış' cevabını vermemelisiniz. Bu bahsettiğim üç şey aslında bizim modumuzu etkiliyor. Yalan da söyleyin demeyin. 'Olmamış' demek yerine 'Şurasını düzeltelim, makyajını biraz daha iyi dağıtabilirsin' gibi cevaplar daha iyi olur" dedi.