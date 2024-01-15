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  4. Mini etek ve dekolteli pozlarıyla sık sık gündem olan Fidan öğretmen son paylaşımıyla da gündem oldu! Dekolteli bir pozunu paylaşan öğretmen "Yeni mesleğim bu olsun mu" diye sordu

Mini etek ve dekolteli pozlarıyla sık sık gündem olan Fidan öğretmen son paylaşımıyla da gündem oldu! Dekolteli bir pozunu paylaşan öğretmen "Yeni mesleğim bu olsun mu" diye sordu

15.01.2024 12:43 | Son Güncelleme:
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Mini eteği ile ders anlattığı görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından 'Mini etekli öğretmen' olarak tanınan ve bir KPSS kurumunda öğretmenlik yapan Fidan Atalay'ın son videosu da gündem oldu. Atalay, çektiği videoda sosyal medya hesabından takipçilerine dikkat çeken bir soru sordu. "Yeni mesleğim bu olsun mu" dedi.

Geçtiğimiz sene KPSS dersleri başta olmak üzere birçok derse giren öğretmen Fidan Atalay, bu derslerde mini etek ve dekolteli kıyafetler tercih etmesi nedeniyle bir anda sosyal mecralarda gündem oldu. Uzun bir süre konuşulmayı başardı.

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"YENİ MESLEĞİM BU OLSUN MU" DİYE SORDU

Tercih ettiği cesur kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Fidan öğretmen son videosu ile sosyal medyayı salladı. KPSS için eğitim veren özel bir kurumda ders veren Fidan öğretmen son paylaşımıyla da gündem oldu.

Daha sonra İzmir'e yerleşerek kendi eğitim koçluğu ofisini açan öğretmen Fidan Atalay, Instagram hesabını da aktif şekilde kullanıyor. Cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Atalay son olarak sosyal medya hesabından takipçilerine bir "yeni meslek" sorusu yöneltti. Atalay, "Manken mi olsam ne yapsam ? Ciddi soruyorum reklamlarda ya da tv de beni görmek ister misiniz?" dedi. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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fidan öğretmen sosyal medya dekolte
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