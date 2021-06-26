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Mısırlı milyarder sevgilisinden ayrılan Ezgi Fındık’tan olay yaratan poz

26.06.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Influencer olarak bilinen ve youtube platfomuna videolar yükleyen Ezgi Fındık, uzatmalı sevgilisi Mısırlı milyarder Seif El Attal'dan geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıkladı. Şu sıralar tatilde olan Instagram fenomeni paylaştığı pozla şaşkınlık yarattı.

Makyöz olarak başlayan kariyerini Influencer olarak sürdüren Ezgi Fındık, uzun süredir birliktelik yaşadığı Mısırlı sevgilisi Seif El Attal'dan ayrıldı. İstanbul'da yaşayan Ezgi Fındık ile Dubai'de yaşayan Seif El Attal'ın mesafeler yüzünden ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Ayrılık kararı sonrası şu sıralar tatilde olan Ezgi Fındık, cesur pozuyla şaşkınlık yarattı.

Mısırlı sevgilisinden ayrılan Ezgi Fındık'tan olay yaratan poz

Önce blog daha sonra YouTube kanalı için hazırladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Ezgi Fındık, Instagram'da da hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip.
Şöhrete kavuşmadan önce bir kozmetik markasında hem eğitim alan hem de çalışan Ezgi Fındık, yaptığı marka anlaşmalarıyla da kazancını katlıyor.
Ezgi Fındık geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal'dan ayrıldı.
İstanbul'da yaşayan Ezgi Fındık ile Dubai'de yaşayan Seif El Attal'ın mesafeler yüzünden ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
Ezgi Fındık'ın Mısırlı sevgilisiyle evlenmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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