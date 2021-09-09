Miss Turkey 2021 birincisi kim oldu? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?

Miss Turkey 2021 yarışmasının birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Günlerdir ilgiyle takip edilen yarışmada güzellerden Dilara Korkmaz birincilik tacını kazandı. Peki Dilara Korkmaz kimdir, mesleği ne?

MİSS TURKEY 2021 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İlgiyle takip edilen Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.

Her sene düzenlenen yarışmada birinci Dilara Korkmaz oldu. Gelişme sonrası Dilara Korkmaz'ın hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Korkmaz, 1.77 boyunda ve 23 yaşındadır.

Birincilik tacını takan Korkmaz Türkiye'yi Türkiye'yi Miss World'de, 2. olan Cemrenaz Turhan ise Miss Universe’de temsil edecek.