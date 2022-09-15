Miss Turkey 2022 adayları belli oldu! Oyuncu Ece Aydemir ve Neşe Erberk'in kızı da listede

Miss Turkey 2022'de yarışacak adaylar belli oldu. Ön elemeyi geçerek finale kalan 20 isim merak konusu oldu. Yüzlerce aday arasından belirlenen 20 finalist, Miss Turkey olabilmek için yarışacak.

TRT DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

Miss Turkey 2022 kadrosunda yer alan isimlerden birisi ise tanınan bir oyuncu. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ece Aydemir de listede yer alan isimlerin arasında.

NEŞE ERBERK PAYLAŞTI

Bir diğer tanınan isim ise Miss Europe 1984 birincisi Avrupa güzeli, manken, fotomodel ve iş kadını Neşe Erberk'in kızı. Erberk kızının finalist olduğunu "Küçük kuşum Seli, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, dünyaya ümit dolu gözlerle bakan, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle örnek bir genç kız olarak ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..." diyerek duyurdu.

İşte fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ün gözünden Miss Turkey 2022'de yarışacak adaylar...