MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey 2022 adayları belli oldu! Oyuncu Ece Aydemir ve Neşe Erberk'in kızı da listede

Miss Turkey 2022 adayları belli oldu! Oyuncu Ece Aydemir ve Neşe Erberk'in kızı da listede

15.09.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022'nin 20 finalisti ortaya çıktı. Ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Mis Turkey 2022 finalistleri arasında ise oyuncu Ece Aydemir ve Neşe Erberk'in kızı öne çıkan isimler arasında. İşte Miss Turkey 2022'de yarışacak adaylar...

Miss Turkey 2022'de yarışacak adaylar belli oldu. Ön elemeyi geçerek finale kalan 20 isim merak konusu oldu. Yüzlerce aday arasından belirlenen 20 finalist, Miss Turkey olabilmek için yarışacak.

TRT DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

Miss Turkey 2022 kadrosunda yer alan isimlerden birisi ise tanınan bir oyuncu. Bir dönem TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ece Aydemir de listede yer alan isimlerin arasında.

NEŞE ERBERK PAYLAŞTI

Bir diğer tanınan isim ise Miss Europe 1984 birincisi Avrupa güzeli, manken, fotomodel ve iş kadını Neşe Erberk'in kızı. Erberk kızının finalist olduğunu "Küçük kuşum Seli, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, dünyaya ümit dolu gözlerle bakan, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle örnek bir genç kız olarak ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..." diyerek duyurdu.

İşte fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ün gözünden Miss Turkey 2022'de yarışacak adaylar...

MISS TURKEY 2022 KİMLER VAR?

HANDE DENİZ ULUĞ

HANDE DENİZ ULUĞ
BOY: 1.85
YAŞ: 21
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

GİZEM KOŞAR

GİZEM KOŞAR
BOY: 1.81
YAŞ: 18
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

DERYA ÇETİNKAYA

DERYA ÇETİNKAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 22
VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

ESİL KAYA

ESİL KAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

ALEYNA ŞİRİN

ALEYNA ŞİRİN
BOY: 1.76
YAŞ: 21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Miss Turkey altın düşer mi altın trendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Ucuz sosyal konut projesi | CHP'li Özgür Özel Bakan Kurum'a "Çıksın bir özür dilesin" diyerek seslendi! Dikkat çeken sözler: '6 ayda bir bu ödemelere zam geleceğini ilan eden...'

Ucuz sosyal konut projesi | CHP'li Özgür Özel Bakan Kurum'a "Çıksın bir özür dilesin" diyerek seslendi! Dikkat çeken sözler: '6 ayda bir bu ödemelere zam geleceğini ilan eden...'

Manisa’da üzüm kaldırma makinesine kapılan çiftçinin feci sonu!

Manisa’da üzüm kaldırma makinesine kapılan çiftçinin feci sonu!

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

Ziraat Bankası duyurdu: Düşük faizli kredi süresi 1 yıl daha uzatıldı

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Ne yaptın Melisa? Sokak ortasında kadının saçlarını yoldu

Ne yaptın Melisa? Sokak ortasında kadının saçlarını yoldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.