Motosikletiyle önce takip etti! Sonra yanına kadar yaklaşarak mastürbasyon yapmaya başladı... Kendisini taciz eden sapığı böyle ifşa etti

MYNET-DIŞ HABERLER Malezya'nın Petaling Jaya kentinin Damasara Damai bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tek başına koşu yaptığı sırada arkasından bir motosikletlinin kendisini takip ettiğini fark eden kadın durumdan şüphelenerek cep telefonuyla kayıt etmeye başladı. Motosikletli tacizinin kendisine yaklaşarak mastürbasyon yapması üzerine genç kadına şaşkına döndü.



