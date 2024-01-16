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    4. Motosikletiyle önce takip etti! Sonra yanına kadar yaklaşarak mastürbasyon yapmaya başladı... Kendisini taciz eden sapığı böyle ifşa etti

    Motosikletiyle önce takip etti! Sonra yanına kadar yaklaşarak mastürbasyon yapmaya başladı... Kendisini taciz eden sapığı böyle ifşa etti

    16.01.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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    İsmi açıklanmayan bir kadın koşu yaptığı sırada kendisini taciz eden bir motosikletliyi sosyal medyadan ifşa etti. Kendisini önce takip eden ve daha sonrasında yanına kadar yaklaşarak mastürbasyon yapan adamı cep telefonuyla kaydeden kadın o görüntüleri TikTok'ta paylaşarak ifşa etti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Malezya'nın Petaling Jaya kentinin Damasara Damai bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tek başına koşu yaptığı sırada arkasından bir motosikletlinin kendisini takip ettiğini fark eden kadın durumdan şüphelenerek cep telefonuyla kayıt etmeye başladı. Motosikletli tacizinin kendisine yaklaşarak mastürbasyon yapması üzerine genç kadına şaşkına döndü.

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    Görüntülerde motosikletli adamın genç kadının önüne doğru harekete geçerek yolunu kapattığı ve pantolonun fermuarını açarak cinsel organına dokunmaya başladığı fark edildi.

    Görüntüler kısa sürede 90 binden fazla izlenmeye ulaşarak 2 binden fazla yorum topladı. Genç kadın tacize uğradığı o anları "Sokaklar artık güvenli değil" notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    mastürbasyon Malezya taciz
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