MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Muazzez Ersoy filtreyle kendini 30 yaş gençleştirince dalga konusu oldu

Muazzez Ersoy filtreyle kendini 30 yaş gençleştirince dalga konusu oldu

31.12.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, Instagram hesabından son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Yüzündeki değişim ve genç görüntüsü dikkat çeken Ersoy'a takipçilerinden pek çok eleştirel yorum geldi. Bir takipçisinin 'Zaten bizim için kıymetlisin, kendini 30 yaş gençleştirmesen de olur.' yorumu dikkat çekti.

Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak hafızalara kazındı. Hem şarkıları hem de sesiyle yıllarca adından söz ettiren sanatçı, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

323079850_698571838386505_3381974089787590139_n
63 yaşındaki Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, son paylaşımıyla dikkat çekti.

322743101_157517010365424_8896128114862100800_n
Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, 'Nostalji Kraliçesi' geçtiğimiz aylarda 63. yaşını kutlamıştı.

322044181_1948656682144818_7412321833644858153_n
Son olarak Instagram hesabından paylaştığı bir dizi fotoğrafla dikkat çeken Ersoy'un 30'lu yaşlarda görünmesi dikkat çekti.
322919453_662163775610418_5065920848315047425_n
Ersoy'un filtreyle yüzünü gençleştirmesi, takipçilerinin tepkisini çekti.
322400781_211127261286282_6266226374473718218_n

Bir takipçisinin, Zaten bizim için kıymetlisin, kendini 30 yaş gençleştirmesen de olur.' yorumu dikkat çekti.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muazzez Ersoy sosyal medya kraliçe yaşında

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta yılın son zammı, 84 kuruş daha arttı! Benzinde yüzde 44, motorinde yüzde 73…

Akaryakıtta yılın son zammı, 84 kuruş daha arttı! Benzinde yüzde 44, motorinde yüzde 73…

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

Hürrem Sultan'ı örnek gösterdi! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

Yılın transferi resmen açıklandı! Ronaldo formayı giydi...

Yılın transferi resmen açıklandı! Ronaldo formayı giydi...

Değerli kağıt ve harç bedelleri belli oldu!

Değerli kağıt ve harç bedelleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.