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  4. Müge Anlı canlı yayınının ardından kıskıvrak yakalandı! Cinayeti itiraf etti

Müge Anlı canlı yayınının ardından kıskıvrak yakalandı! Cinayeti itiraf etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı'da bugün yine şoke eden bir olay yaşandı. 32 yaşındaki Ali Diken arkadaşının yanında sırra kadem bastı ve kendisinden haber alınamayınca ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Ali Diken'in kaybının 35. gününde canlı yayında olan arkadaşı Zeynel Boyacı yayının ardından cinayeti itiraf etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yine şoke eden bir olay ortaya çıktı. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in ailesi ünlü sunucudan Diken'i bulmak için yardım istedi.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Son olarak bir akaryakıt istasyonunda görüntülenen Ali Diken'in yakın arkadaşı Zeynel Boyacı, Ali Diken'in kaybının 35. gününde canlı yayına çıktı.

Arkadaşının kaybından bile haberi olmadığını söyleyen Zeynel Boyacı'nın konuşmaları ve şüpheli hareketleri dikkat çekti.

Müge Anlı canlı yayınının ardından şehir değiştirmek için harekete geçen Boyacı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Zeynel Boyacı gözaltına alındı ve sorgusunda arkadaşını döverek öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etti.

Müge Anlı tüm bu gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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