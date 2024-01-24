Müge Anlı canlı yayınının ardından kıskıvrak yakalandı! Cinayeti itiraf etti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yine şoke eden bir olay ortaya çıktı. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in ailesi ünlü sunucudan Diken'i bulmak için yardım istedi.
Son olarak bir akaryakıt istasyonunda görüntülenen Ali Diken'in yakın arkadaşı Zeynel Boyacı, Ali Diken'in kaybının 35. gününde canlı yayına çıktı.
Arkadaşının kaybından bile haberi olmadığını söyleyen Zeynel Boyacı'nın konuşmaları ve şüpheli hareketleri dikkat çekti.
Müge Anlı canlı yayınının ardından şehir değiştirmek için harekete geçen Boyacı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Zeynel Boyacı gözaltına alındı ve sorgusunda arkadaşını döverek öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etti.
Müge Anlı tüm bu gelişmeleri canlı yayında aktardı.