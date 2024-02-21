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Müge Anlı'da esrarengiz olay! Gamze Bebek satıldı mı? 'Zengin bir aileye çocuğu satmak için...' Eltilerden karşılıklı yasak aşk suçlaması

21.02.2024 16:31 | Son Güncelleme:
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Kayıp Gamze Bebek olayı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye devam ederken dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Programda eltiler birbirlerini yasak aşk ile suçlarken programa bağlanan bir kadın; Mecit ile Gülbani'nin plan yaparak çocuğu Adapazarı'ndaki zengin bir aileye sattıklarını söyledi. Bu ifadeler karşısında Gülbani adeta çılgına döndü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Gamze Bebek olayı programın izleyicileri tarafından merakla takip ediliyor. Yasemin ve Ömer Gündoğdu çifti, 2004'te Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaybolan kızları Gamze'yi bulmak için programa başvurdu. Ömer Gündoğdu, ağabeyi Muharrem'in eşi olan Gülbani'nin kızının kaybıyla bir alakası olabileceğini söyledi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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GAMZE BEBEK OLAYINDA YENİ GELİŞMELER

Gülbani'nin Mecit Yıldırım'la yasak aşk yaşadığını aktaran Ömer, "O dönem ağabeyim ile Giresun Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışıyorduk. Gülbani, abimi aradı. Mecit'in evini bastığını söyledi. Biz de hemen yaşadığımız yere gitti. Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gülbani'nin yasak aşkını konuşuyordu. Daha sonra Mecit beni aradı, Mecit'e ağır sözler söyledim. Olaydan iki gün sonra kızım kayıplara karıştı. Yasak aşk yüzünden çocuğum kaçırıldı." ifadelerini kullandı.

İddiaların merkezindeki Gülbani de "Benim bu bahsedilen adamla ilişkim yoktu. Beni tehdit ederdi. Ondan şüpheleniyorum'' şeklinde konuştu.

Gülbani'nin Ömer'in eşi için söyledikleri de olayın iyice karmaşık bir hal almasına neden oldu. Gülbani, "Yasemin'in başka birisi ile ilişkisi vardı. Çocuk o yüzden kaçırıldı" şeklinde bir iddia ortaya attı. Gamze Bebek'in annesi Yasemin ise Gülbani'nin bu iddiasını yalanlayarak eltisinin kendisine iftira attığını söyledi.

Öte yandan Mecit de Gamze'nin kaybolmasında Gülbani ile anne ve babayı suçladı. Müge Anlı'nın programına bağlanan ve ismini açıklamayan bir kadın da çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Telefonla bağlanan kadın; "Ben Ordu'da çalışıyorum. Buraya gelen Gölköy'lü bir müşteri bu olayla ilgili şunları söyledi. Bu Mecit ve Gülbani zamanında Adapazarı'ndan zengin bir aileye çocuğu satmak için plan yapmışlar. Daha sonra aile parayı gönderince Gülbani alıyor parayı. Mecit de parayı Gülbani alınca kavga ediyorlar. Karşı taraf 'Parayı gönderdik çocuğu istiyoruz' diyor. Mecit kaçırıp ona veriyor" dedi.

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