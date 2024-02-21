Müge Anlı'da esrarengiz olay! Gamze Bebek satıldı mı? 'Zengin bir aileye çocuğu satmak için...' Eltilerden karşılıklı yasak aşk suçlaması

Gülbani'nin Ömer'in eşi için söyledikleri de olayın iyice karmaşık bir hal almasına neden oldu. Gülbani, "Yasemin'in başka birisi ile ilişkisi vardı. Çocuk o yüzden kaçırıldı" şeklinde bir iddia ortaya attı. Gamze Bebek'in annesi Yasemin ise Gülbani'nin bu iddiasını yalanlayarak eltisinin kendisine iftira attığını söyledi.