MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Pelin Karahan’dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı: Doğru bir tavır değildi

Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Pelin Karahan’dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı: Doğru bir tavır değildi

17.11.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıkı dostluk bitti! Doğru bir tavır değildi Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde İnci Dereli’yi canlandıran Pelin Karahan, çekimleri Kıbrıs’ta devam eden çekimlerinden fırsat buldukça ailesiyle vakit geçiriyor. İstanbul’a ailesinin yanına gelen Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Akmerkez’de görüntülendi. Karahan, Muhteşem Yüzyıl'da birlikte rol aldığı Meryem Uzerli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sevilen oyuncu Pelin Karahan, şu sıralar TRT 1’in iddialı dizisi Kıbrıs Zafere Doğru’nun başrolünü üstleniyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Mihrimah karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, o dönem sıkı dost olduğu Meryem Uzerli hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu.

PELİN KARAHAN'DAN MERYEM UZERLİ AÇIKLAMASI

Çekimlere verilen aradan fırsat bulup İstanbul’a geldiğini söyleyen Karahan, “Haftanın yarısı burada diğer yarısı Kıbrıs’tayım. Her fırsatta ailemi görmeye geliyorum” diye konuştu.

"ÖZLEM AĞIR BASIYOR"

"ÖZLEM AĞIR BASIYOR"
Snob Magazin’in haberine göre; "Kıbrıs-İstanbul arası mekik dokumak zor oluyor" diyen Karahan, “Öğlen geldim, çocukları gezdirmeye çıkardık. Daha sonra tekrar Kıbrıs'a gideceğim" dedi. "Özlem ağır basıyor" diyen oyuncu, “Biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok” dedi.

"İMAJIM AYNI"

"İMAJIM AYNI"
İmaj değişikliğine gittiği haberleriyle alakalı konuşan Karahan, “İmaj değişikliğine falan gittiğim yok, sadece fön çektiriyorum 'imaj' diye yazıyorlar. Saçlarımın rengi 9 aydır aynı" ifadelerini kullandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Sevilen muhtar mahalleyi yasa boğdu

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı geri dönüyor

Şeyma aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Şeyma aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Gece vakti akılalmaz olay! Onu görünce 3'üncü kattan atladı

Gece vakti akılalmaz olay! Onu görünce 3'üncü kattan atladı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bahis sitesi itirafı! "Ayda yarım milyon..."

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.