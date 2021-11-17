Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Pelin Karahan’dan çarpıcı Meryem Uzerli itirafı: Doğru bir tavır değildi

Sevilen oyuncu Pelin Karahan, şu sıralar TRT 1’in iddialı dizisi Kıbrıs Zafere Doğru’nun başrolünü üstleniyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Mihrimah karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, o dönem sıkı dost olduğu Meryem Uzerli hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu.

PELİN KARAHAN'DAN MERYEM UZERLİ AÇIKLAMASI

Çekimlere verilen aradan fırsat bulup İstanbul’a geldiğini söyleyen Karahan, “Haftanın yarısı burada diğer yarısı Kıbrıs’tayım. Her fırsatta ailemi görmeye geliyorum” diye konuştu.

"ÖZLEM AĞIR BASIYOR"

Snob Magazin’in haberine göre; "Kıbrıs-İstanbul arası mekik dokumak zor oluyor" diyen Karahan, “Öğlen geldim, çocukları gezdirmeye çıkardık. Daha sonra tekrar Kıbrıs'a gideceğim" dedi. "Özlem ağır basıyor" diyen oyuncu, “Biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok” dedi.

"İMAJIM AYNI"