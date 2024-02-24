Murat Boz'un Levent'te satın aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı! O detay dikkat çekti

Murat Boz son olarak Instagram hesabından sırt kaslarını paylaşmıştı. Paylaşıma "Sabah seti meditasyonu" notunu düşmüştü.
Yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla çok konuşulan şarkıcı Murat Boz bu kez başka bir konuyla gündeme geldi.
Yatırımlarını gayrimenkul üzerine yapan Murat Boz, iddiaya göre Levent’ten 50 milyon TL’ye havuzlu-bahçeli bir villa satın aldı.
Şarkıcı A’dan Z’ye değiştirdiği evinin salonuna ‘Kemal Sunal’ köşesi yaptırdı.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, özel köşede usta sanatçı Kemal Sunal'ın fotoğrafları, filmlerinde kullandığı bazı aksesuarlar ve tüm filmlerinin arşivi yer aldı.
Sıkı bir Kemal Sunal hayranı olan Murat Boz, Sunal’ın filmlerindeki bazı replikleri de ezbere biliyormuş.