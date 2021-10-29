Müstehcen polis memuru! Kostümü olay oldu

İngiltere'nin ünlü şov yıldızı Chloe Ross, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için seksi bir kostüm tercih etti.

CHLOE ROSS CADILAR BAYRAMI'NDA ÇOK SEKSİ

28 yaşındaki şov yıldızı, dizine kadar olan çizmeleri ve tanga tarzı tulumuyla oldukça seksi bir görünüm sergiledi.

Chloe, bronzlaşmış bacakları ve bol göğüs dekoltesiyle kostümün içinde herkesin dikkatini çekeceğinden emindi.

Reality TV yıldızı, polis rozeti ve kelepçelerle tamamlanan kostümüyle partiye katıldı.

Chloe, bronz bir makyajla görünümünü tamamlarken, ağzından damlayan kan ve kırmızı kontakt lensleriyle, adeta kana susamış bir vampir gibiydi.