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Müstehcen polis memuru! Kostümü olay oldu

29.10.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality şov programı The Only Way Is Essex'in yıldızı Chloe Ross, vampire dönüşen seksi bir polis kılığına girdi.

İngiltere'nin ünlü şov yıldızı Chloe Ross, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için seksi bir kostüm tercih etti.

CHLOE ROSS CADILAR BAYRAMI'NDA ÇOK SEKSİ

28 yaşındaki şov yıldızı, dizine kadar olan çizmeleri ve tanga tarzı tulumuyla oldukça seksi bir görünüm sergiledi.
Chloe, bronzlaşmış bacakları ve bol göğüs dekoltesiyle kostümün içinde herkesin dikkatini çekeceğinden emindi.
Reality TV yıldızı, polis rozeti ve kelepçelerle tamamlanan kostümüyle partiye katıldı.
Chloe, bronz bir makyajla görünümünü tamamlarken, ağzından damlayan kan ve kırmızı kontakt lensleriyle, adeta kana susamış bir vampir gibiydi.
Ünlü isim barış işareti yaparak arkası dönük verdiği pozla tangasını da gözler önüne serdi.
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