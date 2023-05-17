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  4. Nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi! Kafasının büyümesi durdurulamayan bebeğin yaşam mücadelesini annesi böyle paylaştı

Nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi! Kafasının büyümesi durdurulamayan bebeğin yaşam mücadelesini annesi böyle paylaştı

17.05.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan anne Adalgisa Soares Alves, son derece nadir görülen bir hastalık nedeniyle kızını kucağına aldığında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Grazily adını verdiği kızının kafasının yıllar içinde 3 katı büyüklüğüne ulaştığını ve büyümeyi durdurmayı başaramadıklarını dile getiren anne Alves, bebeğinin yaşam mücadelesini anlatarak dikkatleri üzerine çekti.

Brezilya’da anne Adalgisa Soares Alves’in ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Grazily, hidrosefali teşhisiyle doğdu. Beyninde sıvı birikmesinin yarattığ basınçla kafasında hasar oluşan Grazily’in kafasının büyümesi durdurulamıyor. Doktorların sadece 3 ay yaşayabileceğini tahmin ettiği Grazily yaşama tutunmayı başardı ve büyük bir hayat mücadelesini sürdürüyor. 48 yaşındaki Alves, kızının doğumu sırasında anormal bir durum yaşandığını fark ettiğini söyleyerek, “Sürekli olarak şiddetli mide ağrıları yaşıyordum. Bir terslik olduğunu anlamıştım” dedi.

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Üç çocuk annesi Alves doğumundan sonra kızı Grazily’e hastalığından dolayı lakaplar takıldığını dile getirerek, “Ona herkes ‘koca kafalı’ diyor. Bunun acımasız olduğunu düşünüyorum. Söyledikleri lakaplara üzülüyorum. Çünkü bu zalimlik. Ama önemli olan benim, tüm ailemizin ve arkadaşlarımızın Graziely'yi olduğu gibi sevmesi. Ben onu seviyorum” dedi.

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Doğumdan sonra doktorların kendisiyle yaptığı konuşmada Grazily’in konuşma, yürüme, görme ve duyma yetilerine sahip olamayacağını açıkladıklarını belirten Alves, “Her gün onunla sevgiyle ilgileniyorum. Kendimi Grazily’e adadım. Onun gülümsediğini görmek bana yetiyor. Onunla olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya bebek hastalık doğum

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