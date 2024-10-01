Narin'in babasından yeni açıklama! "Ailemi ziyaret etmedim" dedi, katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

"DEVLET OLMASAYDI KIZIM HİÇ BULUNAMAZDI"

Soruşturmanın sonuçlanmasını beklediğini belirten acılı baba, "Zaten devlet olmasa belki de kızım hiç bulunmazdı. Devlet şu an durmuş mu durmamış, yine devam ediyor. Bu olayın aslını ve gerçeğini devlet çıkaracak." diye konuştu.