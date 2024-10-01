Narin'in babasından yeni açıklama! "Ailemi ziyaret etmedim" dedi, katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 42 gündür katilin kim ya da kimler olduğu belirlenemedi. 21 Ağustos'ta Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan Narin'le ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınıp daha sonrasında serbest bırakılan Narin'in babası Arif Güran'dan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.
Eşi Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran'ın tutuklanmasının ardından 40 günlük uzamış sakalıyla dikkat çeken baba Arif Güran, yaşananları A Haber'e anlattı.
"Bir köyün içinde kızım kayboluyor, kimse görmüyor. Herkes kör olmuş, kimse duymuyor." diyen baba Güran adeta isyan etti.
Tutuklanan aile üyeleriyle ilgili konuşan Güran, "Devlet 12 kişi ailemden gözaltına alındı. Karım, abim, oğlum, yengem... Varsa bir suçları devlet cezasını verecek. Ben hiçbirinin yanına gitmemişim." dedi.
Soruşturmanın sonuçlanmasını beklediğini belirten acılı baba, "Zaten devlet olmasa belki de kızım hiç bulunmazdı. Devlet şu an durmuş mu durmamış, yine devam ediyor. Bu olayın aslını ve gerçeğini devlet çıkaracak." diye konuştu.
Narin cinayetinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denilmesinin canını yaktığını ve içini acıttığını belirten baba Güran, 'kırmızı araba detayına dikkat çekti.