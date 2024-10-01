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  4. Narin'in babasından yeni açıklama! "Ailemi ziyaret etmedim" dedi, katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

Narin'in babasından yeni açıklama! "Ailemi ziyaret etmedim" dedi, katilin kim olduğunu söyledi: Ondan başkası değildir!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.10.2024 06:53
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Türkiye günlerdir "Narin Güran'ın katili kim? Neden öldürdü?" sorularına yanıt ararken, 8 yaşındaki Narin'in acılı babası Arif Güran çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Kırmızı araba' detayına dikkat çeken Güran "O gün o kırmızı araba köyde değildi" derken, katil olarak şüphelendiği kişiyi açıkladı: "O adam canidir. Ha yapan ha saklayan... Bana sorarsanız ondan başkası değildir."

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 42 gündür katilin kim ya da kimler olduğu belirlenemedi. 21 Ağustos'ta Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan Narin'le ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınıp daha sonrasında serbest bırakılan Narin'in babası Arif Güran'dan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.

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NARİN'İN BABASINDAN YENİ AÇIKLAMA

NARİN'İN BABASINDAN YENİ AÇIKLAMA

Eşi Yüksel Güran ile oğlu Enes Güran'ın tutuklanmasının ardından 40 günlük uzamış sakalıyla dikkat çeken baba Arif Güran, yaşananları A Haber'e anlattı.

"BİR KÖY KÖR OLMUŞ"

"BİR KÖY KÖR OLMUŞ"

"Bir köyün içinde kızım kayboluyor, kimse görmüyor. Herkes kör olmuş, kimse duymuyor." diyen baba Güran adeta isyan etti.

"CEZAEVİNDEKİ AİLEMİ ZİYARET ETMEDİM"

"CEZAEVİNDEKİ AİLEMİ ZİYARET ETMEDİM"

Tutuklanan aile üyeleriyle ilgili konuşan Güran, "Devlet 12 kişi ailemden gözaltına alındı. Karım, abim, oğlum, yengem... Varsa bir suçları devlet cezasını verecek. Ben hiçbirinin yanına gitmemişim." dedi.

"DEVLET OLMASAYDI KIZIM HİÇ BULUNAMAZDI"

"DEVLET OLMASAYDI KIZIM HİÇ BULUNAMAZDI"

Soruşturmanın sonuçlanmasını beklediğini belirten acılı baba, "Zaten devlet olmasa belki de kızım hiç bulunmazdı. Devlet şu an durmuş mu durmamış, yine devam ediyor. Bu olayın aslını ve gerçeğini devlet çıkaracak." diye konuştu.

'KIRMIZI ARABA' DETAYI

'KIRMIZI ARABA' DETAYI

Narin cinayetinde tutuklanan Nevzat Bahtiyar'a itirafçı denilmesinin canını yaktığını ve içini acıttığını belirten baba Güran, 'kırmızı araba detayına dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
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