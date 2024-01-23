NASA 'İlk kez gerçekleşti' dedi! Defalarca denenmişti sonunda başarılı oldu... Ay'daki nesneler artık izlenebilecek

2023 yılının Ağustos ayında Hindistan, ülkenin Chandrayaan-3 misyonu Vikram ay iniş aracını ayın güney kutbu bölgesindeki Manzinus kraterinin yakınına konuşlandırdığında, dünyanın en büyük uydusuna uzay aracı indiren dördüncü ülke oldu. Bu uzay aracı sayesinde Ay depremlerine ilişkin bazı veriler toplanmıştı. Eylül ayında yaşanan bir arızanın sonrasında NASA kullanılmayan iniş aracı üzerinde bazı deneyler gerçekleştirmeye başladı. Son olarak Vikram'ın üzerine yerleştirilen bir iniş aracına lazer reflektör dizisi veya retroreflektör olarak bilinen küçük, çok taraflı bir ayna takıldı. Bu ayna sayesinde lazer ışıklarının yansıtılması sağlandı.



