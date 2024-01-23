NASA 'İlk kez gerçekleşti' dedi! Defalarca denenmişti sonunda başarılı oldu... Ay'daki nesneler artık izlenebilecek

2023 yılının Ağustos ayında Hindistan, ülkenin Chandrayaan-3 misyonu Vikram ay iniş aracını ayın güney kutbu bölgesindeki Manzinus kraterinin yakınına konuşlandırdığında, dünyanın en büyük uydusuna uzay aracı indiren dördüncü ülke oldu. Bu uzay aracı sayesinde Ay depremlerine ilişkin bazı veriler toplanmıştı. Eylül ayında yaşanan bir arızanın sonrasında NASA kullanılmayan iniş aracı üzerinde bazı deneyler gerçekleştirmeye başladı. Son olarak Vikram'ın üzerine yerleştirilen bir iniş aracına lazer reflektör dizisi veya retroreflektör olarak bilinen küçük, çok taraflı bir ayna takıldı. Bu ayna sayesinde lazer ışıklarının yansıtılması sağlandı.
Kubbe şeklindeki bir alüminyum çerçeveye yerleştirilmiş sekiz kuvars köşeli küp prizmasından yapılan 5 santimetre cihaz, lazerleri neredeyse her açıdan gelen yörüngedeki uzay aracına yansıtacak şekilde tasarlandı.
Defalarca yapılan denemelerin sonunda ilk kez nesneyi başarılı bir şekilde pingleyen NASA, Ay yüzeyinin gri tonları arasında küçük aletin yerini tespit edebildi. Lazer pingleri, nesneye doğru bir lazer atımının gönderilmesi ve atımdan gelen ışığın geri yansıtılması mantığıyla işliyor.
NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevi yürüten araştırma bilimcisi Xiaoli Sun , yaptığı açıklamada , "Geriye yansıtıcımızı Ay'ın yörüngesinden yüzeye yerleştirebileceğimizi gösterdik. Bir sonraki adım, gelecekte bu retroreflektörleri kullanmak isteyen görevler için rutin hale gelebilmesi için tekniği geliştirmektir." dedi.