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Oğlunu askere yollayan Şevval Sam konuşmakta güçlük çekti

16.05.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu oğlu Tarık Emir Tekin bedelli askerlik yararlandı. Saç ve sakallarını kestiren Tekin, annesi ve kız arkadaşıyla veda yemeği yedi. Oğlunu askere uğurlayacağı için duygusal olduğunu belirten Sam, konuşmakta güçlük çekti.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'deki Selçuk karakteriyle adından söz ettiren Şevval Sam ve Metin Tekin'in evliliğinden dünyaya gelen Tarık Emir Tekin önceki akşam Arnavutköy'de sevgilisi Sofia ve annesi Şevval Sam ile görüntülendi.

ANNESİ VE SEVGİLİSİNE GÜL ALDI

Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenmiş ve yakın zamanda askere gideceğini söylemişti. Uzun saçları kısacık kestiren Tarık Emir Tekin, yeni imajıyla ilk kez görüntülendi. Kendine has giyim tarzı ile bilinen Tekin'in gece geç saatler olmasına rağmen kullandığı güneş gözlüğü dikkat çekti. Vatani görevini yapacağı Maltepe'deki birliğine teslim olacak olan Tekin'in sevgilisi Sofia ve annesi Şevval Sam ile birlikte akşam yemeğinde buluştu. Mekan çıkışında Tekin aracına yönelmeden önce annesi ve sevgilisine birer kırmızı gül aldı. Tekin'in aracına bindikten sonra sevgilisi Sofia'ya aşk dolu bakışı ve Şevval Sam'ın oğluna bakışı duygusal anlara sahne oldu.

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ŞEVVAL SAM KONUŞMAKTA ZORLANDI

Tekin'i yolcu ettikten sonra basın mensuplarını kırmayarak sorularına yanıt veren Sam "Şimdi yolcu ettim oğlumu . Pazartesi teslim olacak . O da ben de çok heyecanlıyız . Biraz da duygusallaştım haliyle" diyerek muhabirlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Sam
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