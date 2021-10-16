Oktay Kaynarca'dan sürpriz paylaşım! Annesiyle pozuna beğeni yağdı

Yeni sezon bölümleri iple çekilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız ismi Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu.

Uzun süredir devam eden ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor.

Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son olarak hayranlarına sürpriz bir paylaşımda bulundu.



56 yaşındaki oyuncu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabına yüklediği kare ile kutladı.