MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oktay Kaynarca'dan sürpriz paylaşım! Annesiyle pozuna beğeni yağdı

Oktay Kaynarca'dan sürpriz paylaşım! Annesiyle pozuna beğeni yağdı

16.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son olarak hayranlarına sürpriz bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabına yüklediği fotoğraf ile kutladı.

Yeni sezon bölümleri iple çekilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız ismi Oktay Kaynarca sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu.

199866563_1282947222128445_7538896100530185439_n

Uzun süredir devam eden ve izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'yı Instagram'da 1.7 milyon kişi takip ediyor.

242232122_180210470904582_8494462746495842283_n

Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca son olarak hayranlarına sürpriz bir paylaşımda bulundu.
245364811_110214551438359_5898264513930838264_n

56 yaşındaki oyuncu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabına yüklediği kare ile kutladı.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Oktay Kaynarca- Nursel Kaynarca

Şenay Akalın - Demet Akalın

Şenay Akalın - Demet Akalın

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Burcu Biricik ve Annesi Müberra Sırçacı

Damla Ersubaşı ve Annesi

Damla Ersubaşı ve Annesi
Damla Ersubaşı ve Annesi

Hilal Altınbilek ve annesi

Hilal Altınbilek ve annesi
Hilal Altınbilek ve annesi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Kimliklerde yeni dönem! Resmen başladı

Tarkan'la rol alan küçük oyuncu şimdi çok ünlü

Tarkan'la rol alan küçük oyuncu şimdi çok ünlü

"Conolar"a şafak vakti baskın! Çok sayıda gözaltı

"Conolar"a şafak vakti baskın! Çok sayıda gözaltı

Emekli polis dehşeti: 2 ölü

Emekli polis dehşeti: 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Tamer Karadağlı'nın eski karısının son hali inanılmaz!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Kartal Tibet'in oğlu bakın kim çıktı! Görünce çok şaşıracaksınız!

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.