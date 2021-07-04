Olay pozlar! 'Love Island' yıldızı tamamen soyundu

2021 "Love Island" yarışmacısı Shannon Singh, yatak odasında soyunurken fotoğraflarını çektirdi.
Shannon Singh
Önce geceliği ile poz veren Shannon ardından altını çıkardı.
Shannon'un pozlarını gören dönüp bir daha baktı.
İngiltere'nin 'Biri Bizi Gözetliyor' programına benzeyen Love Island, yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor.
İngiltere’nin yeni izdivaç programı olan Love Island, cinselliğin de had safhada olduğu bir program.
Reytingleri alt üst eden yarışma Love Island’ın yeni yarışmacılarından olan Shannon Singh açıklamalarıyla olay olmuştu.
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