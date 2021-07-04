Olay pozlar! 'Love Island' yıldızı tamamen soyundu

Shannon'un pozlarını gören dönüp bir daha baktı.

İngiltere'nin 'Biri Bizi Gözetliyor' programına benzeyen Love Island, yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor.

İngiltere’nin yeni izdivaç programı olan Love Island, cinselliğin de had safhada olduğu bir program.