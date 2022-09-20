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  4. Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

20.09.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenme önerileri ile gündemden düşmeyen Canan Karatay, doping etkisi yaptığı iddiasıyla bazı besinler önerdi. Obezite karşıtlığı ile bilinen Canan Karatay, şeker yemenin enerji vermediğini aksine halsizliğe neden olduğunun altını çizdi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, insan ömrünü uzatacak besinler olarak çay, kahve, fındık, kuyruk yağı gibi besinleri önerdi. Peki, doping etkisi yapan, enerji veren besinler hangileridir?

Canan Karatay, verdiği beslenme tüyoları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda enerji veren besinlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, şeker tüketmenin enerji değil tam tersi halsizliğe neden olduğunu açıkladı. Peki, enerji verem besinler nelerdir?

"SABAH AKŞAM ERİTİP İÇİN"

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, insan ömrünü uzatacak besinleri şöyle sıraladı: "Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir. Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz.

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Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık hem kan yapar hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur. Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

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"KÖY TEREYAĞI TEHLİKELİ DEĞİL"

'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı."

CnnTürk’te yer alan habere göre; Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin püf noktası doğru beslenmeden geçiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ortalama yaşam süresi 78.6 yıl olsa da kişilerin ömürlerini etkileyen en önemli unsur, beslenme alışkanlıkları. Beslenme uzmanlarının, sağlıklı ve uzun ömür için önerdikleri doğal yiyecekler şöyle:

ÖMRÜ UZATAN SAĞLIKLI BESİNLER

KEREVİZ VE SARIMSAK

KEREVİZ VE SARIMSAK
Kereviz ve sarımsak kansere karşı kalkan görevi gören besinlerin başında yer alıyor. Özellikle böbrek rahatsızlıkları tedavisinde yardımcıdır. Ayrıca pek çok hastalıkla savaşırlar.

BAL

BAL
Doğal mucize balın faydaları saymakla bitmez. Şeker ve tatlandırıcı yerine kullanılabilen bal sıcakla etkisini kaybettiğinden ılık ya da soğuk besinlerde kullanılmalı. Kalbi güçlendirir.

KURU MEYVE VE KURUYEMİŞ

KURU MEYVE VE KURUYEMİŞ
Ceviz, badem, fındık, fıstık ve her çeşit kuru meyveler magnezyum, çinko, potasyum, selenyum minerallerini yüksek miktarda içerir. Hayati organlar olan beyin ve kalp sağlığını iyileştirir. Alzheimer, depresyon, demans gibi hastalıklardan korur.

ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞI
Ömrü uzattığı bilimsel olarak kanıtlanan zeytinyağının etkisi adeta mucize gibi... Zeytinyağı omega-9 yağ asitlerini içeren tek yağ çeşididir. Tansiyon, kan şekeri, bağırsak problemleri ve genel sağlığı iyileştirme konusunda doğru ve düzenli zeytinyağı tüketimi etkili olur.

BROKOLİ

BROKOLİ
Bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklar mücadele eden besinlerden biri de brokolidir. Pek sevilmese de etkileri araştırmalarca kanıtlandı.
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Canan Karatay
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