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  4. Ölümle burun buruna geldiler! Youtube videosu için denizin ortasında fırtınaya yakalandılar

Ölümle burun buruna geldiler! Youtube videosu için denizin ortasında fırtınaya yakalandılar

01.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube kanalına video çekmek için Saros Körfezi'nde arkadaşları ile dalış yapan Erdoğan Ovabaşı, su üzeri çıktığında kendisine doğru gelen fırtınayı gördü. Güçlükle dalgaların arasında arkadaşları ile bota ulaşan Ovabaşı, kafa kamerasına yansıyan görüntülerde yaşadığı zorluk gözler önüne serildi.

Dalış yaptığı yerlerde çektiği videolar ile sosyal medyada “Aklım Mavide” olarak bilinen Erdoğan Ovabaşı arkadaşları ile birlikte Saros Körfezinde dalış yaptı. Körfezde bulunan 3 adalar ve sahil arasında kalan kayalık bölgede dalış yaptılar. Su altında 2 dakika sonra yüzeye çıktıklarında hayatının şokunu yaşadılar.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Hava durumunda daha önce gözükmeyen dev bir fırtınanın üzerlerine doğru geldiklerini gördüler. Dalgaların arasında güçlükle bota ulaşmayı başaran ekip fırtınanın ortasında kaldı.
Yaşadıkları zorluk saniye saniye kafa kamerasına yansıdı. Görüntülerde dalgıç Harun Kırçan’ın fırtına esnasına ağzına giren doluyu çıkartıp kameraya gösterdiği görülüyor.
Sahil şeridini güçlükle gören ekip fırtınada yönünü bulmak için GPS'e bakıyor. Yaklaşık 30 dakika süren fırtına sonrasında dalgıç ekip sağ salim karaya ulaşıyor.
Youtube Kanalı için dalış videosu çektiği sırada fırtınaya yakalanan Erdoğan Ovabaşı şunları ifade etti:
"3 arkadaşım ile birlikte saroza dalışa gittik. Dalışa gitmeden mutlaka hava tahminlerimize bakarız. Hava normal gözüküyordu ancak hava bir anda patladı. Fırtına çıktığı sırada ben sudaydım ve bot bana 50 metre uzaklıktaydı.
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Anahtar Kelimeler:
youtube
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