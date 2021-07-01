Ölümle burun buruna geldiler! Youtube videosu için denizin ortasında fırtınaya yakalandılar

Dalış yaptığı yerlerde çektiği videolar ile sosyal medyada “Aklım Mavide” olarak bilinen Erdoğan Ovabaşı arkadaşları ile birlikte Saros Körfezinde dalış yaptı. Körfezde bulunan 3 adalar ve sahil arasında kalan kayalık bölgede dalış yaptılar. Su altında 2 dakika sonra yüzeye çıktıklarında hayatının şokunu yaşadılar.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Hava durumunda daha önce gözükmeyen dev bir fırtınanın üzerlerine doğru geldiklerini gördüler. Dalgaların arasında güçlükle bota ulaşmayı başaran ekip fırtınanın ortasında kaldı.

Yaşadıkları zorluk saniye saniye kafa kamerasına yansıdı. Görüntülerde dalgıç Harun Kırçan’ın fırtına esnasına ağzına giren doluyu çıkartıp kameraya gösterdiği görülüyor.

Sahil şeridini güçlükle gören ekip fırtınada yönünü bulmak için GPS'e bakıyor. Yaklaşık 30 dakika süren fırtına sonrasında dalgıç ekip sağ salim karaya ulaşıyor.

Youtube Kanalı için dalış videosu çektiği sırada fırtınaya yakalanan Erdoğan Ovabaşı şunları ifade etti: