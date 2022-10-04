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  4. Önce şaşkına döndüler, sonra tartışmaya başladılar! Matematikçiler bile devreye girdi... O ülke karıştı: 433 kişi büyük ikramiye kazandı

Önce şaşkına döndüler, sonra tartışmaya başladılar! Matematikçiler bile devreye girdi... O ülke karıştı: 433 kişi büyük ikramiye kazandı

04.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler, cumartesi günü yapılan Büyük Loto çekilişini konuşuyor. Çekilişin bir anda ülke gündeminin bir numaralı konusu olmasının sebebi ise büyük ikramiyeyi kazananların sayısı. Çünkü çekiliş sonucunda büyük ikramiyeyi 433 kişi kazandı. Senatodan sonucun şüpheli olduğu sesleri yükselirken soruşturma açılması çağrısı geldi. Herkesin şaşkınlık yaşadığı olayla ilgili matematikçiler de devreye girdi.

Filipinler'de cumartesi günü gerçekleşen Büyük Loto çekilişi büyük tartışmalara yol açtı. Çekilişin çok konuşulmasına neden olan ve herkeste büyük bir şaşkınlık yaratan olay ise 433 kişinin 9-45-36-27-18-54 sayılarını tutturarak 236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiyeyi kazanması oldu. Çekilişten yüzlerce kişiye büyük ikramiye çıkınca tartışmalar da beraberinde geldi. Ülkede lotonun güvenilirliği konusunda şüpheler yaşanmasına neden oldu. Öte yandan matematikçiler de böylesi bir denk gelişi araştırmaya başladı.

FİLİPİNLER'DE 433 KİŞİNİN BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDIĞI ÇEKİLİŞ OLAY YARATTI

Filipinler Üniversitesinden Matematik Profesörü Guido David, çok sayıda kişinin doğru sayıları tutturma ihtimalinin "binden fazla sıfırla takip edilen" bir sayı olduğunu ifade etti. David, "Sayılara bakarsak hepsi 9’un katları. Bu yüzden bazı insanlar bunu oldukça şüpheli buluyor" dedi. David ayrıca bir kişinin Büyük Loto çekilişini kazanma ihtimalinin 29 milyonda bir olduğunu söyleyerek, "Sonucu olağandışı veya şaşırtıcı bulan insanları suçlamıyorum. Ben de sonuca şaşırdım" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILMASI ÇAĞRISI

SORUŞTURMA AÇILMASI ÇAĞRISI
Filipinler senatosu azınlık lideri Koko Pimentel, sonucun "şüpheli" olduğunu belirterek, soruşturma açılması çağrısında bulundu. Pimentel, "Bu loto oyunları Filipinler Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiştir. Bu nedenle, bu oyunların dürüstlüğünü korumamız gerekiyor" dedi.

Filipin Yardım Kuruluşu Çekiliş Ofisi (PCSO) Müdürü Melquiades Robles ise herhangi bir usulsüzlük olmadığını söyledi. PCSO’ya göre kazananlarının çoğu Metro Manila bölgesinden.

KİŞİ BAŞI 545 BİN PEZO

KİŞİ BAŞI 545 BİN PEZO
236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiye, 433 kişiye bölündüğünde kazanan her bir kişiye 545 bin pezo (9 bin 276 dolar) düşüyor. Büyük Loto’ya katılanlar 1’den 55’e kadar 6 sayı seçiyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Filipinler büyük ikramiye çekiliş
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