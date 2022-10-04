Önce şaşkına döndüler, sonra tartışmaya başladılar! Matematikçiler bile devreye girdi... O ülke karıştı: 433 kişi büyük ikramiye kazandı

Filipinler'de cumartesi günü gerçekleşen Büyük Loto çekilişi büyük tartışmalara yol açtı. Çekilişin çok konuşulmasına neden olan ve herkeste büyük bir şaşkınlık yaratan olay ise 433 kişinin 9-45-36-27-18-54 sayılarını tutturarak 236 milyon pezo değerindeki büyük ikramiyeyi kazanması oldu. Çekilişten yüzlerce kişiye büyük ikramiye çıkınca tartışmalar da beraberinde geldi. Ülkede lotonun güvenilirliği konusunda şüpheler yaşanmasına neden oldu. Öte yandan matematikçiler de böylesi bir denk gelişi araştırmaya başladı.

FİLİPİNLER'DE 433 KİŞİNİN BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDIĞI ÇEKİLİŞ OLAY YARATTI

Filipinler Üniversitesinden Matematik Profesörü Guido David, çok sayıda kişinin doğru sayıları tutturma ihtimalinin "binden fazla sıfırla takip edilen" bir sayı olduğunu ifade etti. David, "Sayılara bakarsak hepsi 9’un katları. Bu yüzden bazı insanlar bunu oldukça şüpheli buluyor" dedi. David ayrıca bir kişinin Büyük Loto çekilişini kazanma ihtimalinin 29 milyonda bir olduğunu söyleyerek, "Sonucu olağandışı veya şaşırtıcı bulan insanları suçlamıyorum. Ben de sonuca şaşırdım" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILMASI ÇAĞRISI Filipinler senatosu azınlık lideri Koko Pimentel, sonucun "şüpheli" olduğunu belirterek, soruşturma açılması çağrısında bulundu. Pimentel, "Bu loto oyunları Filipinler Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmiştir. Bu nedenle, bu oyunların dürüstlüğünü korumamız gerekiyor" dedi.



Filipin Yardım Kuruluşu Çekiliş Ofisi (PCSO) Müdürü Melquiades Robles ise herhangi bir usulsüzlük olmadığını söyledi. PCSO’ya göre kazananlarının çoğu Metro Manila bölgesinden.