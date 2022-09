Ortalık karıştı! Erden Timur'dan maç sonu canlı yayın "TFF'ye gideceğiz..."

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1 kazandığı Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 10 kişi tamamladığı mücadelede, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösteren Erden Timur, "Her maçta hakemleri yenmek bizim için sıradanlaştı" ifadelerini kullanırken, "TFF yetkilileriyle görüşeceğiz" dedi.

"Her maçta hakemleri yenmek bizim için sıradanlaştı. Abdülkerim Bardakçı'ya hiç kimse kırmızı demeyecektir. Bundan birkaç gün önce rakip takımlardan bir tanesinde penaltı görülmedi. İyi niyetli davranmanın karşılığı bu memlekette böyle olmamalı."

"Bu işe dur diyeceğiz. Türk futboluna kötülük edenler, sonuçlarına katlanmalı. Bunların takipçisi olacağız. TFF yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Galatasaray'a yakışan üslubumuz olacak. Kasıtlı olarak yapılan bu kasıtlar sadece bize değil, TFF'nin yönetim tarzına da yapılmak isteniyor. Doğru bir sistem uygulanıyor ama kasıtlı işler var. Bu yüzden biz de çıkıp gerekeni söyleyeceğiz. Sadece söylemekle de kalmayacağız. Kimse bize ya da başka takıma zarar veremez. Devre arasında tüm konuları ilettik. Randevu da alıp ileteceğiz. Her hafta Galatasaray hakemleri yenmek zorunda değil. Penaltı, fauller, neler neler var. Bu işler bir şekilde sona bulacak."

"HER ŞEYİ YAYINLAYACAĞIZ"

"Bağımsız bir kurul oluşturduk ve kararları inceletiyoruz. Bu düzen böyle devam ederse, her şeyi yayınlayacağız. Her masada olma deyiminin hakkını her yerde bugüne kadar verdik. Bunu hakem hataları için söylüyorum. Başka konular da var."