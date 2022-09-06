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Ortalık karıştı! Erden Timur'dan maç sonu canlı yayın "TFF'ye gideceğiz..."

06.09.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Galatasaray'ın 10 kişi tamamladığı mücadelede Gaziantep FK'yı geriden gelerek mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor. Karşılaşmada özellikle Abdülkerim Bardakçı'nın gördüğü ikinci sarı kart Sarı-Kırmızılı camiada yoğun tepkilere neden olurken, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1 kazandığı Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 10 kişi tamamladığı mücadelede, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösteren Erden Timur, "Her maçta hakemleri yenmek bizim için sıradanlaştı" ifadelerini kullanırken, "TFF yetkilileriyle görüşeceğiz" dedi.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN O SÖZLERİ...

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI...

"6 BÜYÜK OLMALI DİYE BAŞLADIK"

"6 BÜYÜK OLMALI DİYE BAŞLADIK"
"Sezona başlarken '6 büyük lig olacak' dedik. Buna inandık. Türkiye inanarak neler yapmıştır. Galatasaray inanarak Avrupa'da kupa almışlar. Başka takımların da kupa alması için, 6 büyük lig olmalı diye başladık."

"HAKEMLERİ YENMEK SIRADANLAŞTI"

"HAKEMLERİ YENMEK SIRADANLAŞTI"
"Her maçta hakemleri yenmek bizim için sıradanlaştı. Abdülkerim Bardakçı'ya hiç kimse kırmızı demeyecektir. Bundan birkaç gün önce rakip takımlardan bir tanesinde penaltı görülmedi. İyi niyetli davranmanın karşılığı bu memlekette böyle olmamalı."

"BUNLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"BUNLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
"Bu işe dur diyeceğiz. Türk futboluna kötülük edenler, sonuçlarına katlanmalı. Bunların takipçisi olacağız. TFF yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Galatasaray'a yakışan üslubumuz olacak. Kasıtlı olarak yapılan bu kasıtlar sadece bize değil, TFF'nin yönetim tarzına da yapılmak isteniyor. Doğru bir sistem uygulanıyor ama kasıtlı işler var. Bu yüzden biz de çıkıp gerekeni söyleyeceğiz. Sadece söylemekle de kalmayacağız. Kimse bize ya da başka takıma zarar veremez. Devre arasında tüm konuları ilettik. Randevu da alıp ileteceğiz. Her hafta Galatasaray hakemleri yenmek zorunda değil. Penaltı, fauller, neler neler var. Bu işler bir şekilde sona bulacak."

"HER ŞEYİ YAYINLAYACAĞIZ"

"HER ŞEYİ YAYINLAYACAĞIZ"
"Bağımsız bir kurul oluşturduk ve kararları inceletiyoruz. Bu düzen böyle devam ederse, her şeyi yayınlayacağız. Her masada olma deyiminin hakkını her yerde bugüne kadar verdik. Bunu hakem hataları için söylüyorum. Başka konular da var."

"TÜRKİYE İÇİN BİR ŞEYLER YAPACAĞIZ"

"TÜRKİYE İÇİN BİR ŞEYLER YAPACAĞIZ"
"Galatasaray bu ülkeye olimpiyatları, birçok branşı getiren değerli bir camiadır. Birçok camia da değerlidir. Sadece kendi camiamıza hoş görünmek için değil, Türkiye için bir şeyleri yapacağız."
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