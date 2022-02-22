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Oryantal Asena gece yarısı paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

22.02.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asıl adı Onur Çakmak olan ünlü oryantal Asena, özellikle İbo Show'da sergilediği dans performanslarıyla hafızalara kazınmıştı. Türkiye'de oryantal deyince akla gelen ilk isimlerden olan Asena, danslarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Hasan Dere ile nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü isim, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Danslarıyla fırtınalar estiren Asena, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Hasan Dere ile nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü isim, gece yarısı yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Son haliyle dikkat çeken ünlü oryantal, sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Asena'nın çok değiştiğini belirterek tanıyamadığını dile getirdi.

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Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise ünlü ismin değişmediğini vurgulayarak "Yaş aldıkça daha da güzelleşiyor" yorumunda bulundu.

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Pınar Dilşeker
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