Oryantal Asena gece yarısı paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Danslarıyla fırtınalar estiren Asena, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Hasan Dere ile nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü isim, gece yarısı yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Son haliyle dikkat çeken ünlü oryantal, sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Asena'nın çok değiştiğini belirterek tanıyamadığını dile getirdi.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise ünlü ismin değişmediğini vurgulayarak "Yaş aldıkça daha da güzelleşiyor" yorumunda bulundu.