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  4. 'Oy Didem' şarkısıyla tanınmıştı! Estetikle bambaşka biri olan Azeri kızı Günel dalga konusu oldu

'Oy Didem' şarkısıyla tanınmıştı! Estetikle bambaşka biri olan Azeri kızı Günel dalga konusu oldu

15.01.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Azeri kızı Günel estetikli hali gündeme gelince yaptığı açıklamayla resmen dalga konusu oldu.

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllara kazınan Azeri kızı Günel'i görenler tanıyamıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.

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Yıllar içinde gözümüzün önünde büyük bir değişim yaşayan Günel'in son hali gündem oldu.

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Hakkında çıkan estetik haberlerine yanıt veren Günel, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Azeri kızı Günel, estetik haberlerine "Yüzümde abartılacak kadar bir estetik yok. Ufak tefek dokunuşlar yaptırdım sadece" şeklinde açıklama yaptı.

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Günel bu açıklamasıyla haliyle dalga konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Günel'in eski hallerini paylaşıp "Aynen ufak dokunuş, burun, göz, dudak, gerdirme ve dahası" yorumları yaptı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Günel Zeynalova İbrahim Tatlıses

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