'Oy Didem' şarkısıyla tanınmıştı! Estetikle bambaşka biri olan Azeri kızı Günel dalga konusu oldu

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllara kazınan Azeri kızı Günel'i görenler tanıyamıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.

Yıllar içinde gözümüzün önünde büyük bir değişim yaşayan Günel'in son hali gündem oldu.

Hakkında çıkan estetik haberlerine yanıt veren Günel, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Azeri kızı Günel, estetik haberlerine "Yüzümde abartılacak kadar bir estetik yok. Ufak tefek dokunuşlar yaptırdım sadece" şeklinde açıklama yaptı.

Günel bu açıklamasıyla haliyle dalga konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Günel'in eski hallerini paylaşıp "Aynen ufak dokunuş, burun, göz, dudak, gerdirme ve dahası" yorumları yaptı.